A lefűrészelt lábú Maradona riporterként siránkozott

Gheoirghe Hagi gólját ünnepli Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

Akik látták ezt a meccset, tudják, hogy Románia továbbjutásához nem fért kétség. Ugyanakkor a levegőben mégiscsak ott lógott a kérdés: mi lett volna, ha Maradonát nem tiltják el, és mi lett volna, ha Caniggia nem sérül meg? A választ sosem tudjuk meg, de ennyi idő elteltével nem is annyira érdekes ez már.

Párás szemű románok, ideges Maradona

A románok szövetségi kapitánya, Anghel Iordanescu a lefújás után azt mondta, hogy ez a győzelem a román forradalom óta a legnagyobb dolog az ország életében. A 29 éves Hagi nemcsak saját hazájában lett nemzeti hős, de az Egyesült Államokban is úgy ünnepelték, mint a vb egyik legnagyobb sztárját. Hagi ezen a tornán tényleg káprázatosan focizott, de az ő esetében is bebizonyosodott, hogy egy fecske nem csinál nyarat.

Hagit akkor már saját hazájában a Kárpátok Maradonájaként nevezték, amitől az igazi Maradona, a rádiós kommentátorállásban senyvedő Armando Diego aligha volt boldog.

Maradona a kiesés után – természetesen – azonnal nekirontott a FIFA-nak. Azt mondta, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az ő eltiltásával az argentin csapat összes játékosának lábát lefűrészelte.

Sajnálkozott Hagi is, de teljesen más okból.„Amit ezen a meccsen elővezettünk, az nagyszerű teljesítmény volt. Az argentinok nem tudtak mit kezdeni a játékunkkal. De egy dolgot nagyon bánok: azt, hogy Maradona nem játszott. Nagyon szerettük volna legyőzni Argentínát Maradonával a pályán.”