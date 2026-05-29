futball-vb-sztorikRomániaDiego Armando Maradona

A lefűrészelt lábú Maradona riporterként siránkozott

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 87. részben az 1994-es világbajnokságra tekintünk vissza. Arra a nyolcaddöntőre, amelyen a román válogatott 3-2-re legyőzte a Maradona nélkül felálló Argentínát.

Lantos Gábor
2026. 05. 29. 5:20
Maradona az argentin rádió riporterállásában Los Angelesben Fotó: ROMEO GACAD Forrás: AFP
Romanian captain Gheorghe Hagi celebrates after his teammate Ilie Dumitrescu scored the first of his two goals during the World Cup second round game between Argentina and Romania on July 3, 1994 at Pasadena's Rose Bowl stadium. Romania won 3-2 and qualifies for the quarter-final against Sweden. The 15th FIFA World Cup took place in 1994. The United States hosted the event, which was held at nine locations nationwide from June 17 to July 17, 1994. Despite soccer's relative lack of popularity in the host country, the United States was selected, and the competition was the most profitable in World Cup history. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)
Gheoirghe Hagi gólját ünnepli  Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

Akik látták ezt a meccset, tudják, hogy Románia továbbjutásához nem fért kétség. Ugyanakkor a levegőben mégiscsak ott lógott a kérdés: mi lett volna, ha Maradonát nem tiltják el, és mi lett volna, ha Caniggia nem sérül meg? A választ sosem tudjuk meg, de ennyi idő elteltével nem is annyira érdekes ez már.

Párás szemű románok, ideges Maradona

A románok szövetségi kapitánya, Anghel Iordanescu a lefújás után azt mondta, hogy ez a győzelem a román forradalom óta a legnagyobb dolog az ország életében. A 29 éves Hagi nemcsak saját hazájában lett nemzeti hős, de az Egyesült Államokban is úgy ünnepelték, mint a vb egyik legnagyobb sztárját. Hagi ezen a tornán tényleg káprázatosan focizott, de az ő esetében is bebizonyosodott, hogy egy fecske nem csinál nyarat. 

Hagit akkor már saját hazájában a Kárpátok Maradonájaként nevezték, amitől az igazi Maradona, a rádiós kommentátorállásban senyvedő Armando Diego aligha volt boldog. 

Maradona a kiesés után – természetesen – azonnal nekirontott a FIFA-nak. Azt mondta, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az ő eltiltásával az argentin csapat összes játékosának lábát lefűrészelte.

Sajnálkozott Hagi is, de teljesen más okból.„Amit ezen a meccsen elővezettünk, az nagyszerű teljesítmény volt. Az argentinok nem tudtak mit kezdeni a játékunkkal. De egy dolgot nagyon bánok: azt, hogy Maradona nem játszott. Nagyon szerettük volna legyőzni Argentínát Maradonával a pályán.”

A több mint 30 éve lejátszott mérkőzésre visszaemlékezve a két gólt szerző Ilie Dumitrescu így emlékezett: „Mindenki arról beszél, hogy Pep Guardiola hamis kilencesként játszotta Messit a Barcelonában, de Iordanescu volt az első edző, aki ezt megtette, én pedig a hamis kilences voltam. Büszke vagyok rá, hogy részese lehettem ennek.”

Suspended Argentine soccer star Diego Maradona (R) and his wife Claudia are escorted by Pasadema Police and security guards as they enter the Rose Bowl prior the World Cup match between Argentina and Romania on July 3, 1994 at Los Angeles. (Photo by Vince BUCCI / AFP)
Maradona és a rendőrök Los Angelesben Fotó: VINCE BUCCI/AFP

A meccs kapcsán megszólaltak a brazilok is, akik féktelen örömünnepet ültek azért, mert Románia eltakarította a leggyűlöltebb vetélytársat. Rivaldo így beszélt: „A brazilok mindig örülnek Argentína vereségének, ahogy fordítva is, sőt, ha mindez egy világbajnokságon esik meg, még nagyobb az öröm. De Hagi gyönyörű játéka, legyen ez bármennyire is furcsa, még ennél is nagyobb örömöt szerezhetett mindenkinek.”

Hagi, Popescu és a medvék

Hagi körül pedig mindig izott a levegő. Szemfüles újságírók nyomozták ki a román csapat egyik legnagyobb sztoriját, amelynek egyik főszereplője Hagi volt, a másik a jóbarát, Popescu. Ez a két játékos szinte el sem tudta képzelni az életét a másik nélkül. 

Annyira jó barátok voltak, hogy együtt vettek egy telket, hogy nyaralókat építsenek a Kárpátok hegyeiben található síközpontban, Poiana Brasovban.

 Sorsolással eldöntötték, ki építkezzen felül és ki alul. Hagi kiválasztotta a Popescu által nyújtott két papírdarab egyikét. Rajta az állt, hogy „fent”. Csak évekkel később ismerte el Popescu, aki félt a medvéktől, hogy mindkét papírdarabon ott volt a „fent” felirat.

Románia az argentinok legyőzése után tényleg fent érezte magát, hiszen a legjobb nyolc közé jutott a világbajnokságon. A negyeddöntőben a svédek ellen játszottak, s ez sem tűnt megoldhatatlan feladatnak, de a csodák ritkán tartanak sokáig. Svédország hosszabbításra kényszerítette a román csapatot, 2-2 után jöhettek a tizenegyesek, s az orosz rulettet a skandinávok bírták jobban. Ezzel ért véget a román válogatott meséje, s ehhez hasonló szereplést aligha láthatunk tőlük a közeljövőben. Idén nyáron biztosan nem, mert az előttünk álló világbajnokságra ki sem jutottak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
