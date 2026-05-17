A vesztes hollandok nem akartak a tömeggyilkossal kezet fogni

A fináléra 1978. június 25-én került sor Buenos Airesben. Akkoriban kicsit más lehetőségek között dolgozhattak a vb-re kiküldött újságírók. A döntő előtti napon például mindkét válogatott saját szállásán tartott nyílt napot az újságírók részére. A riporterek elvegyülhettek a futballisták között, szabadon kérdezhettek, s a megszólítottak válaszoltak. Ma már mindez teljesen elképzelhetetlen lenne. A kérdések és a feleletek is közhelyszerűek voltak. Miközben az argentin csapat valamennyi játékosa nagy magabiztossággal arról beszélt, hogy a vb-t senki más nem nyerheti meg, csak ők, addig a hollandok már-már hihetetlen szerénységgel fogalmazták meg gondolataikat. Hollandia osztrák szövetségi kapitánya, Ernst Happel egy kicsit azért tovább ment. Ő azt mondta, hogy: „Nem készülünk semmi ördöngösségre, azt játsszuk, amit szoktunk. Támadunk, s csapatjátékban feltétlenül jobbak vagyunk az argentinoknál.”

A meccs: XI. labdarúgó-világbajnokság, döntő: Argentína–Hollandia 3-1 (1-0, 1-1, 2-1)

Buenos Aires, 78 ezer néző. Vezette: Gonella (olasz) Argentína: Fillol – Olguin, U. Galvan, Passarella, Tarantini – Ardiles, Gallego, Kempes – Bertoni, Luque, Ortiz.

Hollandia: Jongbloed – Jansen, Krol, Brandts, Poortvliet – R. Van de Kerkhof, W. Vande Kerkhof, Neeskens, Haan – Rep, Rensenbrink. Gól: Kempes (39., 105.), Poortvliet (82.), Bertoni (115.)

Még el sem kezdődött a meccs, máris kisebb balhé tört ki, amelyet nyugodtan tekinthettünk a lélektani hadviselés részének. A két ország himnuszának elhangzása után váratlan dolog történt: Van de Kerkhof begipszelt keze miatt vita támadt. Az argentin játékosok egyszerűen nem akarták, hogy a holland így játszhasson, bár korábban négy mérkőzést, így küzdött végig. Nyolcperces huzavona után végre megengedték, hogy mégis szerepeljen.

Mindez arra volt jó, hogy az amúgy is hallatlanul ideges hollandokat még jobban kihozzák a sodrukból.

A 82. percig úgy tűnt, minden a házigazda kénye-kedve szerint alakul. Kempes a 39. percben Argentína részére szerezte meg a vezetést. Nyolc perccel a lefújás előtt a kétségbeesetten rohamozó hollandok mindent egy lapra tettek fel, s Poortvliet egyenlíteni tudott. Új mérkőzés kezdődött.