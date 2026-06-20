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Megadta magát a magyar kormány az uniós csúcson – Orbán Viktor ezekben látta a legnagyobb hibákat + videó

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A Tisza-kormány kitűzte a fehér zászlót a legutóbbi uniós csúcson, erről Orbán Viktor a HírTv-nek. A volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Magyar Péterék megadták magukat a migráció ügyében, amelyben nemet kellett volna mondani. A Fidesz elnöke szerint a kabinet Magyarország semlegességét feladta az orosz–ukrán háború ügyében, mert Magyar Péterék beálltak a háborúpártit támogató országok közé.

Magyar Nemzet
2026. 06. 20. 20:11
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
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A hitel visszafizetésének szerkezete egyedülálló, mivel a törlesztést az EU jogilag az Oroszország által Ukrajnának fizetendő jövőbeli háborús jóvátételekhez kötötte.

Más kérdés, hogy szinte nulla az esélye annak, ,hogy Oroszország bármikor is jóvátételt fog fizetni, de ezzel az eshetőséggel nem számolnak az uniós kormány-és államfők, annak ellenére, hogy szakértők már hónapok óta figyelmeztetik erre Brüsszelt.

Kijevnek is van dolga ugyanakkor: a Reuters hírügynökség beszámolója rámutat, hogy a pénzáramlás fenntartásához Ukrajnának szigorú reformokat kell teljesítenie, amelyek a jogállamiság megerősítésére, az intézményi transzparenciára és a rendszerszintű korrupció elleni harcra fókuszálnak. 

Nincs gyorsítósáv: a Nyugat-Balkán fellélegzett

Bár Kijev korábban abban bízott, hogy a politikai nyilatkozatok szintjén közelebb kerül a gyorsított integrációhoz, a tagállamok végül a hagyományos eljárásrend mellett döntöttek, mert a magyar vétó megszűnésével egyre többen kénytelenek voltak felvállalni, hogy ellenzik a gyorsított eljárást. A záródokumentum végleges szövegéből teljesen kikerültek a folyamat mesterséges siettetésére utaló kifejezések, pontosabban, kikerült az a kifejezés, hogy „amilyen hamar lehetséges”. A közösség vezetői rögzítették, hogy a felvételi eljárás kizárólag érdamalapú maradhat. Ez a döntés komoly megnyugvást és pozitív diplomáciai reakciókat váltott ki a Nyugat-Balkán országaiból (például Szerbiából, Észak-Macedóniából és Albániából).

A térség államai régóta hangoztatják, hogy igazságtalan és a régió stabilitását veszélyeztető kettős mérce lenne Ukrajnát politikai okokból előreengedni a sorban, miközben a balkáni jelöltek már hosszú évek óta hajtják végre a kért szigorú reformokat. 

Zelenszkij ragaszkodik a gyorsított ukrán csatlakozáshoz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen vett részt a brüsszeli uniós csúcson, és az X-en, valamint a hivatalos Telegram-csatornáján keresztül több hullámban is reagált az eseményekre. Bár a záródokumentum végül a szigorúbb, érdamalapú megközelítést rögzítette, Zelenszkij a beszédeiben nyomatékosította, hogy Ukrajna politikai és morális okokból továbbra is a „gyorsítósávos” integrációt tartaná igazságosnak. Érvelése szerint

  • Európa szabad, egységes és békés jövője most Ukrajna védelmi vonalain dől el.
  • Ukrajna többet fizetett a szabadságáért és az európai identitásáért, mint bármely más ország, ezért rászolgált a teljes jogú tagságra.
  • Sürgette az uniós vezetőket, hogy a következő hetekben nyissák meg a fennmaradó öt csatlakozási fejezetcsoportot (klasztert) is.

Az ukrán elnök határozottan összekötötte Európa biztonságát az ukrán hadsereg hosszú távú és kiszámítható pénzügyi támogatásával. Kijelentette, hogy „finanszírozás nélkül nincs hadsereg”, és ha Európa a saját védelméről beszél, annak az alapja az ukrán haderő. 

Emellett jelezte, hogy bár a cél a háború diplomáciai úton történő lezárása még az év vége előtt, fel kell készülniük a következő télre is.

Ehhez a most jóváhagyott pénzügyi csomag részeként egy külön téli segélycsomagot kért, amely gázt, dízelt, energetikai felszereléseket és legalább 300 légvédelmi rakétát foglal magában a kritikus infrastruktúra megvédésére.

A geopolitikai kihívásokra reagálva a zárónyilatkozat kiemelt figyelmet fordít az európai védelmi ipar és a gazdasági szuverenitás megerősítésére. Az uniós vezetők döntése értelmében jelentősen fokozzák a közös lőszergyártás és a légvédelmi rendszerek finanszírozását, valamint prioritássá teszik a tagállamok közötti katonai mobilitás infrastruktúrájának fejlesztését. Ezzel egy időben az Európai Bizottság határozott felhatalmazást kapott arra, hogy új, célzott kereskedelemvédelmi eszközöket dolgozzon ki az európai piacot elárasztó, államilag támogatott és dömpingáras kínai termékekkel szemben, különös tekintettel a zöldtechnológiai és autóipari ágazatokra.

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