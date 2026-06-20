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Ezen sokat veszíthet Magyar Péter: elhalasztják a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvény benyújtását

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Bár Magyar Péter szerdán még arról írt, mégsem nyújtja be a kormány a jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló jogszabályt az Országgyűlésnek. Ezt maga a miniszterelnök jelentette be szombaton. A késlekedés nyilvánvalóan kudarc, de nem csak a kormánynak, személyesen Magyar Péternek. A miniszterelnök ugyanis a kampányban számtalan alkalommal beszélt a hivatalról, amelynek fő feladata „a lopott közvagyon visszavétele” lesz. Csakhogy a jogellenesen szerzett vagyonok elvétele önmagában is nehézkes feladat, a jogi keretek kialakítása akkor sem könnyű, ha a téma nem szerepel a belpolitika központjában. A Tiszánál viszont pont ott szerepel. Emiatt pedig, noha a részletekről semmi konkrétat nem tudni, annyi már most biztos: ha a hivatal csődöt mond, az Magyar Péter személyes támogatottságát is erősen megtépázhatja.

Jakubász Tamás
2026. 06. 20. 19:58
Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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A szakmai részhez politikai elvárások is kapcsolódnak, nem is akármilyenek: a Tiszának ez ügyben gyors és eredményként bemutatható ügyek kellenek. Magyar Péter ugyanis olyan sokszor emlegette már a vagyonvisszaszerzési hivatalt, hogy hívei körében hatalmas várakozás övezi a szervezet létrehozását.

Ez azonban a bukás veszélyét is magában hordozza: ha a hatóság munkája kudarcos lesz, az azonnal meglátszódhat a Tisza Párt és elsősorban Magyar Péter támogatottságán.

 

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