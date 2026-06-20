Ezen sokat veszíthet Magyar Péter: elhalasztják a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvény benyújtását

A szakmai részhez politikai elvárások is kapcsolódnak, nem is akármilyenek: a Tiszának ez ügyben gyors és eredményként bemutatható ügyek kellenek. Magyar Péter ugyanis olyan sokszor emlegette már a vagyonvisszaszerzési hivatalt, hogy hívei körében hatalmas várakozás övezi a szervezet létrehozását.

Ez azonban a bukás veszélyét is magában hordozza: ha a hatóság munkája kudarcos lesz, az azonnal meglátszódhat a Tisza Párt és elsősorban Magyar Péter támogatottságán.