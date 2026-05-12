Kétméteres gólvágó és három liverpooli Marco Rossi 29 fős válogatott keretében

– Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes számomra. Mindig csodálatos visszamenni a saját országodba, ahol a saját nyelvedet beszélik – nyilatkozta Kovács korábban a rotterdami Algemeen Dagbladnak. Ha most még nem is, de a következő években ő lehetne az, aki Varga Barnabás helyére léphet.

Marco Rossi keretében először három liverpooli

Kovács Bendegúz mellett először kapott meghívót a felnőtt válogatottba Pécsi Ármin (Liverpool), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Szendrei Norbert (ZTE) és Tóth Rajmund (ETO FC) is. Azzal, hogy a kapusok közé a Liverpool első csapatában pályára még nem lépő Pécsi is bekerült, először tagja a válogatott keretének három liverpooli – Szoboszlai és Kerkez Milos kerettagsága aligha meglepetés.