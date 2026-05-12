Rendkívüli

„Buddhára” bízhatja a titkosszolgálatokat a Tisza Párt, a hekkert korábban szexképekkel történt zsarolás miatt ítélték börtönre

Marco RossiKovács Bendegúzmagyar labdarúgó–válogatott

Kétméteres gólvágó és három liverpooli Marco Rossi 29 fős válogatott keretében

Kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott júniusi, Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzéseire a keretét Marco Rossi szövetségi kapitány. Az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy helyet kap-e a csapatban a holland AZ Alkmaar felnőttcsapatában is bemutatkozó, kétméteres gólvágó, Kovács Bendegúz. A válasz igen: Marco Rossi meghívót küldött a 19 éves csatárnak, aki hosszú távon Varga Barnabás utódja lehet. Bő, 29 fős keret készül három liverpoolival: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett most először Pécsi Ármin is meghívót kapott.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 13:07
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a finnek és a kazahok elleni júniusi meccsekre a csapatát Fotó: KAREN MINASYAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes számomra. Mindig csodálatos visszamenni a saját országodba, ahol a saját nyelvedet beszélik – nyilatkozta Kovács korábban a rotterdami Algemeen Dagbladnak. Ha most még nem is, de a következő években ő lehetne az, aki Varga Barnabás helyére léphet.

Marco Rossi keretében először három liverpooli

Kovács Bendegúz mellett először kapott meghívót a felnőtt válogatottba Pécsi Ármin (Liverpool), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Szendrei Norbert (ZTE) és Tóth Rajmund (ETO FC) is. Azzal, hogy a kapusok közé a Liverpool első csapatában pályára még nem lépő Pécsi is bekerült, először tagja a válogatott keretének három liverpooli – Szoboszlai és Kerkez Milos kerettagsága aligha meglepetés.

Marco Rossi az alábbi, 29 fős keretet hirdette ki a finnek és a kazahok elleni meccsekre:

  • Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
  • Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
  • Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
  • Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország) 

A magyar válogatott június 5-én, pénteken Finnország ellen lép pályára a Puskás Arénában, majd június 9-én, kedden Kazahsztánt fogadja Debrecenben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbudapest

Mindig, minden ugyanaz…

Bayer Zsolt avatarja

Commodus az elmúlt években lényegesen többször járt a karmelitában, mint bármelyikünk. Ott könyörgött a szeretetért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu