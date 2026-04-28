vancsa zalánszoboszlaimarco rossilommelliegemagyar válogatott

Marco Rossi egykori kedvence, a korábban Szoboszlai-utódnak tartott futballista ismét megvillant

Főszerepet vállalt a Lommel magyar középpályása abban, hogy csapata bejutott a belga első osztályba való feljutásért zajló rájátszás elődöntőjébe. Vancsa Zalán ugyanis duplázott a Liege elleni, idegenben 2-1-re megnyert találkozón, és ezzel a csapata kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel jutott tovább.

Molnár László
2026. 04. 28. 9:00
Vancsa Zalán a duplájával talán ismét felhívta magára Marco Rossi figyelmét Forrás: Lommel SK
Berobbanásakor többen Szoboszlai Dominik utódjának tartották, bár az utóbbi két szezonban más ívet írt le a két játékos pályafutása. Vancsa Zalán előtt azért még adott az esély, hogy a Liverpool klasszisa nyomdokaiba lépjen, hiszen utóbbi is tizenkilenc éves koráig jobbára még az osztrák másodosztályban szerepelt, utána lépett feljebb. Nem kicsit, hanem nagyon... 

 

 

