„Buddhára" bízhatja a titkosszolgálatokat a Tisza Párt, a hekkert korábban szexképekkel történt zsarolás miatt ítélték börtönre

Marco Rossi megüzente, ki ne számítson tőle meghívóra

Marco Rossi keretet hirdetett a magyar labdarúgó-válogatott júniusi, Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzéseire. A szövetségi kapitány öt újoncnak szavazott bizalmat, köztük Kovács Bendegúznak is. Rossi elárulta, a kétméteres csatár mivel érdemelte ki a meghívót, és azt is felfedte, a Ferencváros játékosa, Mariano Gómez az ő regnálása alatt várhatóan nem szerepel majd a magyar válogatottban.

2026. 05. 12. 15:23
Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Mariano Gómez a magyar válogatottba vágyik

Szoboszlai pihenhet, Gómez nem jön

Szoboszlai Dominikot ez a veszély nem fenyegeti, mármint hogy ne hívná meg őt az olasz–magyar szakember, most viszont az átlagosnál kevesebbet játszhat a csapatkapitány, ugyanis Rossi úgy látja, arra az eshetőségre is fel kell készülni, hogy a Liverpool középpályása nem áll a rendelkezésére.

A Ferencváros argentin védője, Mariano Gómez ellenben a közelmúltban magyar állampolgár lett, és felfedte, arra vágyik, hogy magára ölthesse a meggypiros mezt. – Extra motivációt jelentett, nagyon pozitív dolgok értek Magyarországon, nagyon sok szeretetet kapok mind az utcán, mind a médiában. Természetesen az a célom, hogy bekerüljek a válogatottba, ezért dolgozom, jó úton haladok, igyekszem így folytatni – mondta bizakodva a védő. Rossi válasza viszont nem sok jót ígért: – Csak annyit tudok az ügyről, hogy nincsenek meg a feltételei annak, hogy meghívhassam a válogatottba. Még négy és fél évet el kell töltenie Magyarországon. Vélhetően nem én leszek, aki meghívja – mutatott rá a szövetségi kapitány. – Ha maradna is még négy és fél évig, 32 éves lesz addigra. Persze negyvenévesen is láttunk top játékosokat, de addigra általában lelassulnak.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete

  • Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
  • Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
  • Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
  • Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország) 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

