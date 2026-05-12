Marco Rossi megüzente, ki ne számítson tőle meghívóra

Mariano Gómez a magyar válogatottba vágyik Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Szoboszlai pihenhet, Gómez nem jön

Szoboszlai Dominikot ez a veszély nem fenyegeti, mármint hogy ne hívná meg őt az olasz–magyar szakember, most viszont az átlagosnál kevesebbet játszhat a csapatkapitány, ugyanis Rossi úgy látja, arra az eshetőségre is fel kell készülni, hogy a Liverpool középpályása nem áll a rendelkezésére.

A Ferencváros argentin védője, Mariano Gómez ellenben a közelmúltban magyar állampolgár lett, és felfedte, arra vágyik, hogy magára ölthesse a meggypiros mezt. – Extra motivációt jelentett, nagyon pozitív dolgok értek Magyarországon, nagyon sok szeretetet kapok mind az utcán, mind a médiában. Természetesen az a célom, hogy bekerüljek a válogatottba, ezért dolgozom, jó úton haladok, igyekszem így folytatni – mondta bizakodva a védő. Rossi válasza viszont nem sok jót ígért: – Csak annyit tudok az ügyről, hogy nincsenek meg a feltételei annak, hogy meghívhassam a válogatottba. Még négy és fél évet el kell töltenie Magyarországon. Vélhetően nem én leszek, aki meghívja – mutatott rá a szövetségi kapitány. – Ha maradna is még négy és fél évig, 32 éves lesz addigra. Persze negyvenévesen is láttunk top játékosokat, de addigra általában lelassulnak.