Pécsi ÁrminAlisson BeckerDiogo CostaLiverpool FC

Pécsi Ármin liverpooli jövőjét is átírhatja, amiről most Angliában beszélnek

Alisson Becker egy évvel korábban távozhat Liverpoolból, mint tervezték, ami lavinát indíthat el, és a klub többi kapusának a jövőjét is komolyan átírhatja. Pécsi Ármin sorsára is kihathat, hogy angliai források szerint a Liverpool újratervezheti a házon beüli kapushelyzetet. Célkeresztben a Porto és a portugál válogatott sztárja, Diogo Costa, akinek az életét egy vécétisztító szer is befolyásolta.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 5:40
Giorgi Mamardasvili, Pécsi Ármin és Freddie Woodman, a Liverpool kapusai, de nem biztos, hogy közülük kerül ki Alisson utódja Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A Porto csapatkapitánya, Diogo Costa a Liverpool célkeresztjében Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A lap szerint ennek főleg az az oka, hogy Mamardasvili az első liverpooli idényében nem győzte meg a stábot arról, hogy már a következő idénytől készen állna az első számú kapus posztjának a betöltésére. Emiatt borulhatnak az eredeti tervek, hiszen Diogo Costa esetleges érkezésével teljesen új helyzet állna elő.

Diogo Costa, a portugálok Eb-hőse a Liverpool radarján

A 26 éves portugál kapus a Porto csapatkapitánya, és 42-szeres portugál válogatott. Sokan a 2024-es Európa-bajnokságon kapták fel a fejüket a teljesítményére, amikor a nyolcaddöntőben a Szlovénia elleni tizenegyespárbajban mindhárom szlovén lövést kivédte – ezzel amúgy Eb-történelmet írt, hasonlóra senki sem volt képes korábban.

Érdekesség, hogy Costa nem Portugáliában, hanem Svájcban született 1999-ben. A szülei portugálok, de akkoriban Zürich vonzáskörzetében éltek. Costa már hétéves volt, amikor a család 2006-ban Portugáliába költözött. Az angol nyelvű Wikipédia szerint azért, mert az apja akkor egy WC-tisztítószert előállító gyárban kapott állást Santo Tirsóban.

A TeamTalk szerint Diogo Costa hiába írt alá nemrég 2030-ig a Portóval, mert szerepel egy 60 millió eurós kivásárlási záradék a szerződésében – ha ezt kifizeti a Liverpool, már viheti is. Azt is tudni vélik, hogy az angol klubnál ő a legfőbb célpont kapusposzton. Costa jól uralja a tizenhatost, lábbal is erős és nyomás alatt higgadt marad, így jól illene a Premier League-be.

Ha ő érkezik Liverpoolba, hosszú évekre megoldhatja az első számú kapus szerepét, ráadásul ott lenne mellette a 25 éves Mamardasvili is, ami Pécsi Ármin esetében is átírhatja a terveket.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

