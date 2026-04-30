Pécsi Ármin liverpooli jövőjét is átírhatja, amiről most Angliában beszélnek

A Porto csapatkapitánya, Diogo Costa a Liverpool célkeresztjében Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A lap szerint ennek főleg az az oka, hogy Mamardasvili az első liverpooli idényében nem győzte meg a stábot arról, hogy már a következő idénytől készen állna az első számú kapus posztjának a betöltésére. Emiatt borulhatnak az eredeti tervek, hiszen Diogo Costa esetleges érkezésével teljesen új helyzet állna elő.

Diogo Costa, a portugálok Eb-hőse a Liverpool radarján

A 26 éves portugál kapus a Porto csapatkapitánya, és 42-szeres portugál válogatott. Sokan a 2024-es Európa-bajnokságon kapták fel a fejüket a teljesítményére, amikor a nyolcaddöntőben a Szlovénia elleni tizenegyespárbajban mindhárom szlovén lövést kivédte – ezzel amúgy Eb-történelmet írt, hasonlóra senki sem volt képes korábban.

Érdekesség, hogy Costa nem Portugáliában, hanem Svájcban született 1999-ben. A szülei portugálok, de akkoriban Zürich vonzáskörzetében éltek. Costa már hétéves volt, amikor a család 2006-ban Portugáliába költözött. Az angol nyelvű Wikipédia szerint azért, mert az apja akkor egy WC-tisztítószert előállító gyárban kapott állást Santo Tirsóban.

A TeamTalk szerint Diogo Costa hiába írt alá nemrég 2030-ig a Portóval, mert szerepel egy 60 millió eurós kivásárlási záradék a szerződésében – ha ezt kifizeti a Liverpool, már viheti is. Azt is tudni vélik, hogy az angol klubnál ő a legfőbb célpont kapusposzton. Costa jól uralja a tizenhatost, lábbal is erős és nyomás alatt higgadt marad, így jól illene a Premier League-be.

Ha ő érkezik Liverpoolba, hosszú évekre megoldhatja az első számú kapus szerepét, ráadásul ott lenne mellette a 25 éves Mamardasvili is, ami Pécsi Ármin esetében is átírhatja a terveket.