Portugália egy WC-tisztítónak köszönheti új hősét, Ronaldo és Pepe megmentőjét?

Ronaldo becsületére váljon, hogy a hibái után első portugál rúgóként odaállt a labda mögé a tizenegyespárbajban is, és akkor már nem hibázott. Costa bravúrjainak köszönhetően pedig meglett a portugál továbbjutás, a negyeddöntőben Franciaország lesz az ellenfél.

Diogo Costa, a tizenegyesölő és a WC-tisztító

A Porto kapusa az AS cikke szerint már a meccs előtt is jó tizenegyes-statisztikával rendelkezett, hiszen a rendes játékidőben 24 büntetőből 10-et megfogott korábban, ami 41,67 százalékos hatékonyság. Tizenegyespárbajban ugyanakkor azelőtt csak egyszer volt része, az idei BL-nyolcaddöntőben, amikor az Arsenal összes rúgója bevette a Porto kapuját, tehát ebben a műfajban most váratlant mutatott.

Diogo Costa minden szlovén tizenegyest kivédett. Fotó: EPA/Michael Probst

Érdekesség, hogy Costa nem Portugáliában, hanem Svájcban született 1999-ben. A most 24 éves kapus szülei ugyanakkor portugálok, de akkoriban Svájcban, egész pontosan Zürich vonzáskörzetében éltek. Costa már hétéves volt, amikor a család 2006-ban Portugáliába költözött. Az angol nyelvű Wikipédia oldala szerint azért, mert az apja akkor egy WC-tisztító gyárban kapott állást Santo Tirsóban.

Ha hihetünk ennek, ez is lehet a pillangóhatásszerű oka annak, hogy Diogo Costa ma portugál válogatott, mert ha Svájcban marad a család, lehet, hogy most nem neki kellett volna kihúznia a csávából Ronaldót és Pepét.