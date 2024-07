Cristiano Ronaldo egy csatát máris megnyert, most nem alázták meg

Miután Franciaország egy hajrábeli öngóllal 1-0-ra győzött Belgium ellen , Didier Deschamps csapata már olyan szemmel várhatta a Portugália–Szlovénia összecsapást, hogy melyik válogatott lesz az ellenfele a következő körben, a legjobb nyolc között. bekerült a portugálok kezdőjébe, és ezzel nagy kő eshetett le a szívéről: az Eb-n nem kerül abba a megalázó helyzetbe, mint a legutóbbi vb-n.

2022-ben Katarban Ronaldo kezdő volt Portugália mindhárom csoportmeccsén, ám a Svájc elleni nyolcaddöntőre a kispadra ültette őt, s ezzel a csapatkapitányi karszalagtól is megfosztotta őt az akkori szövetségi kapitány, Fernando Santos. A Ronaldo helyén kezdő Goncalo Ramos mesterhármast ért el, így Ronaldo a negyeddöntőben is maradt a kispadon, amikor Marokkó ellen meglepetésre kiesett a csapat. Santos azzal a lendülettel távozott is a válogatott éléről, a helyére érkező Roberto Martínez pedig újra alapemberként számol Ronaldóval, aki mindhárom csoportmeccsen kezdő volt a németországi Eb-n, és ez most a nyolcaddöntőben is így lesz Szlovénia ellen.

Portugália így áll fel: D. Costa – Cancelo, Días, Pepe, Mendes – Vitinha, Palhinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Leao. Szlovénia pedig így: Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec – Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsník, Mlakar – Sporar, Sesko.

A mérkőzés 21 órakor kezdődik, cikkünk frissül.

Európa-bajnokság, nyolcaddöntő:

Portugália–Szlovénia, Frankfurt, jv.: Orsato (olasz)