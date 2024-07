Mbappé a pályán adott választ a fenyegetésre, aztán nem hitt a szemének

eddig két kiváló világbajnokságot és egy pocsék Európa-bajnokságot tudhat maga mögött. A 2021-es Eb-n az ő elrontott tizenegyese jelentette Franciaország vesztét a Svájc elleni nyolcaddöntőben, a tornán pedig egyetlen gólt sem szerzett. A találat az idei foci Eb-n már összejött, tizenegyesből Lengyelország ellen, de azt nem lehet állítani, hogy a németországi torna csoportköre Mbappé parédájáról szólt volna. Ennek ellenére a belgák tőle tartottak leginkább a két csapat nyolcaddöntője előtt, ezt Amadou Onana félresikerült poénja is kifejezte.

Hiába nem szereti, Kylian Mbappé Belgium ellen is maszkban játszott a foci Eb nyolcaddöntőjében (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A belga védekező középpályás meccs előtti videójában nagy lelkesen vállalkozott, hogy sípcsonton rúgja a francia sztárt, a belgák ezek után nem győztek elnézést kérni.

Amikor Mbappét kérdezték az esetről, kifejezte, hogy nem ismeri Onanát, de hajlandó vele mezt cserélni a meccs után.

– Rengetegen beszélnek rólam, ezzel nincs semmi problémám – tette hozzá a legutóbbi világbajnokság gólkirálya.

Mbappé és Onana párharca a pályán folytatódott

A papírformának megfelelően a továbbra is maszkban játszó Mbappé és Onana is saját csapata kezdőjében kapott helyet, sőt, Mbappé korai lövésével fejen is találta a belga futballistát.

Mbappé aztán nem hitt a szemének, hogy a játékvezető szöglet helyett kirúgást ítélt, de ő csapatkapitányként megúszta a reklamálást sárga lap nélkül, nem úgy, mint egy másik francia Real Madrid-játékos, Aurélien Tchouaméni.

Sok gólhelyzetet nem hozott az első félóra, a legveszélyesebb jelenet az volt, amikor De Bruyne szabadrúgása után Maignan hárított üggyel-bajjal.

Már megint öngóllal nyert Franciaország

A franciák többet támadtak a második félidőben, de Tchouaméni és Mbappé sem célzott pontosan. A túloldalon Romelu Lukaku és De Bruyne lövését is védte Maignan.

A 85. percben a csereként beállt Randal Kolo Muani pocsék lövésével viszont vezetést szerzett Franciaország: a támadó a jobb lábával a balra rúgta a labdát, onnan a blokkolni igyekvő Jan Vertonghen térdére pattant a labda, Casteels kapusnak így esélye sem volt.

A találatot végül Vertonghen öngóljaként könyvelték el, így a franciák úgy jutottak be a negyeddöntőbe, hogy négy meccsen három góljuk van, s abból Mbappé büntetője mellett a másik kettőt az ellenfél szerezte nekik.

A franciák a negyeddöntőben Portugália vagy Szlovénia ellen játszanak.