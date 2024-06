Mbappé lecserélte a maszkját, ami lázba hozta az Eb-t, de feleslegesen tette

Az Európa-bajnokság D csoportjában az első fordulóban a hollandok 2-1-re verték a lengyeleket, a franciák pedig 1-0-ra az osztrákokat, így pénteken az egymás elleni meccsükön úgy léphettek pályára, hogy nem kell megfeszülniük a győzelemért. Ronald Koeman és Didier Deschamps együttese az Eb-selejtezőkön is ugyanabban a csoportban volt, s mindkét találkozót a franciák nyerték: otthon 4-0-ra, idegenben pedig 2-1-re. Ám legnagyobb sztárjuk, aki mindkét meccsen két gólt szerzett, most csak a kispadon kapott helyett. A támadó hétfőn az osztrákok elleni összecsapás hajrájában eltörte az orrát, de csütörtökön maszkban már edzett. Ezzel az arcvédővel viszont gond adódott, mert a francia trikolór színeiben, kékben, fehérben és pirosban pompázik. A szabályok szerint a találkozókon csak egyszínűben lehet pályára lenni, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) erre figyelmeztette is a franciákat. A történet lázha hozta az Eb-t. Így a meccsre Mbappé már egy új, teljesen fekete maszkban érkezett, de egy parányi francia zászló azért ezen is volt. (A korábbi hírek arról szóltak, hogy nem szabad feltüntetni a csapat vagy a gyártó azonosítóját, ám a franciák nyilván erre ma már rákérdeztek az illetékeseknél, így a pici trikolór maradhatott.)

Mbappé az új maszkjában Forrás: X/UEFA EURO 2024

A mérkőzésből alig telt el négy perc, amikor már mindkét kapusnak akadt nagy védése, előbb a francia oldalon Maignan, majd Verbruggen hárított. Nagy iramban kezdtek a csapatok, így is folytatták, de az első játékrészben egyik fél sem talált be a kapuba. A franciák csapatkapitánya, Griezmann egy esetben a kapu torkában a labda mellé rúgott, majd felbotlott benne, emiatt még biztosan cikizni fogják. A földön fekve ő maga is fogta a fejét, hogy ez megtörtént vele.

How did Griezmann miss this 😭😭😭 pic.twitter.com/qV0Hlh525P — Footy Humour (@FootyHumour) June 21, 2024

Simons hiába talált be, nem adták meg a gólt

Aztán fordulás után a 69. percben a hollandoktól Simons 12 méterről betalált, örült a lelátón nagy fölényben levő narancsos tábor. Dumfries azonban lesen sertepertélt Maignan mellett, és zavarhatta a kapust. Az asszisztens jelentős késéssel emelte a zászlóját, Anthony Taylor játékvezető pedig a VAR döntése után nem is ítélt gólt. S ezt a folytatásban sem tehette meg – Mbappé nem lépett pályára, egyelőre feleslegesen cserélte le a maszkját –, ez lett az Eb első gól nélküli mérkőzése: Hollandia–Franciaország 0-0. De az egy-egy ponttal egyik csapat sem lehet elégedetlen.