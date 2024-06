Angliában egy részeg szurkolót éltetnek, már hatmillióan nézték meg, mit tud + videó

A szurkolókra specializálódott Football Away Day X-oldala osztotta meg a videót a C csoportban csütörtökön játszott Anglia–Dánia (1-1) meccs körítéseként, és akad hozzászóló, aki szerint ez izgalmasabb, mint a találkozó volt. Egy elpilledt és nem szomjas angol szurkoló olyan fejtartással aludt el ülve egy étterem lépcsőjén, hogy a fejére tudtak tenni egy pohár sört, ami nem esett le, azután sem, hogy többen is folyamatosan rátöltöttek. Hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy énekelve kivárják, mi lesz a történet vége. A videót már hatmillióan tekintették meg, és nevethetnek hangosan.

England fans in Frankfurt today.



This is quality… 👏🤣 pic.twitter.com/6diZAA6pQX — Football Away Days (@FBAwayDays) June 20, 2024

Jobb, mint Southgate csapatának a középpályája

A sztorira lecsapott az angol média is, és a szigetországi sajtó idézi a szurkolókat, akik szerint ez szórakoztatóbb, mint Gareth Southgate csapatának játéka volt, és bárcsak az angol válogatott középpályáján lenne ilyen egyensúly. A Daily Star azt is kiderítette, hogy a jelenet három és fél órával az angol–dán találkozó előtt (!) játszódott le.

Ma pedig előkerült az illető, immár kijózanodva, és élvezi a népszerűséget.