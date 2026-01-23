Nyomást gyakorol a bíróságra és családi kapcsolataival kérkedik, miközben a mentelmi joga bújik Magyar Péter

A Magyar Péter bíróságokhoz fűződő viszonyát elemző előző cikkünkben azt a kérdést tettük fel: miért nem kérte meg a Tisza vezetője az európai parlamenti képviselőtársait, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, ha tudja, hogy nem követett el itthon semmit, ráadásul a bíróság – ahol megannyi ismerőse van – rendre az ő javára ítél? Hogy a választ megadhassuk, felidéztük: a pártvezér az elmúlt hetekben rendre megünnepelte azokat a döntéseket, amelyeket a bíróság hozott a Tiszát érintő ügyekben. Mellétettük azokat a mondatait is, amelyekben kifejtette, hogy a családjából szinte mindenki a bíróságon dolgozik, az ítélkezést ráadásul idehaza nem tartja politikailag elfogultnak. Mindezekből pedig az következik, hogy Magyar bízik a hazai ítélkezésben. De ha így van, magyarázatra szorul, miért bújik az uniós mentelmi jog mögé, amit a Weber–Von der Leyen-irányvonal garantál a számára.

Forrás: Hír TV

Lássuk a további tényeket, elsőként azt, milyen ügyek miatt számoltatná el itthon az igazságszolgáltatás az ellenzék vezetőjét. Ha röviden fogalmazunk: olyan köztörvényes cselekmények kapcsán merült fel Magyar Péter neve, amelyek jogi elégtételért kiáltanak.

Diszkó, telefon, Duna

Elsőként a diszkóbotrány néven elhíresült esetet: 2024. június 21-én éjszaka az Ötkert nevű helyen Magyar erősen ittasan randalírozott, több vendégbe is belekötött, az egyik jelenlévő kezéből pedig erőszakkal kivette a telefonját, majd miután a biztonságiak a nyakánál fogva kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. A szemtanúk beszámolói és a videófelvételek alapján a garázdaságon és rongáláson túl Magyar akár lopást vagy rablást is elkövethetett.

Részvények, belsős információ, milliós nyereség

A Központi Nyomozó Főügyészség emellett egy jóval súlyosabb eset miatt, bennfentes kereskedelem gyanújával is eljárást folytat a Tisza elnökének ügyleteivel összefüggésben.

A tavaly év elején kipattant jogvita lényege, hogy Magyar Péter belsős információk birtokában, minden kockázat nélkül, jogellenesen tehetett szert hatalmas összegre. Az eddigi információk alapján az történhetett, hogy 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladhatta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolhatott.

Az esetről beszámoló Index cikk szerint a rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után Magyar emelt árfolyamon, busás haszonnal adhatott túl a részvényeken. Fontos, hogy ekkor Magyar az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus ugyancsak Mészáros vállalkozása.

Miért nem áll bíróság elé Magyar?

Ezek után lássuk, miért nem áll bíróság előtt idehaza a Tisza elnöke! Hát azért, mert uniós képviselőként védi a mentelmi jog, arról ő nem „mondott le”, vagyis nem kérte az Európai Parlamentet, hogy adják ki, és azt magától az EP sem tette meg. Pedig a telefonlopás ügyében a legfőbb ügyész az Európai Parlamenthez fordult Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése érdekében, ám az Európai Néppárt vezette baloldal segített Magyarnak elkerülni a számonkérést. Az EP jogi szakbizottsága egyáltalán nem vizsgálta a részleteket, a tavaly októberi plenáris ülés pedig úgy határozott, hogy a Tisza vezetője megtarthatja a mentelmi jogát. Figyelemre méltó, hogy Magyar nem vett részt a szavazáson, a saját EP-képviselőitől pedig azt kérte, hogy tartózkodjanak vagy ne nyomjanak gombot.

A mentelmi jog megszüntetéséért kampányolt

Mindez azok miatt érdekes, mert a 2024-es önkormányzati és EP-választás előtt Magyar Péter még azzal kampányolt: felszámolná a mentelmi jog intézményét, szerinte ugyanis a fideszes politikusok bújnak a jogi védelem mögé. A 2024 áprilisában, Tamásiban tartott fórumán például úgy fogalmazott: – És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. Nyilván van Simonkáknak, Boldogoknak, társaiknak. Ha fel is függesztették egyébként a mentelmi jogukat – mert nekik felfüggesztették nagy nehezen –, az remélem, mindenkinek föltűnt, hogy ezek a fideszes politikusbűnözők nagyon súlyos bűncselekményeket követtek el. (…) Szóval nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. (A videón 56:12-től.)