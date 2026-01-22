Összenő, ami összetartozik: volt MSZP-s miniszterelnök-jelölt állt be a Tisza mögé

„A mai napon a Városházán találkoztam Stumpf Péterrel és Gajda Attilával, a Tisza Párt két országgyűlési képviselőjelöltjével. A konstruktív megbeszélésen tájékoztatást adtam Szeged város helyzetéről, feladatainkról, kihívásainkról és fejlesztési terveinkről” – írta Facebook-oldalán Botka László, Szeged korábban MSZP-s, ma már független polgármestere. Botka konstruktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen ő adott tájékoztatást a két jelöltnek arról a városról, amelyben a választásokon indulnak.

Fotó: Facebook

Botka László, Szeged polgármestere nem most először nyilatkozik pozitívan a Tisza Párt helyi választókörzeteinek jelöltjeiről. Körülbelül két hónappal ezelőtt, a Tisza jelöltállításakor is hasonlót posztolt. Akkor Magyar Péter jelöltjeit méltatta, majd saját magát fényezte, felidézve a polgármester-választáson aratott győzelmét. Hozzátette, hogy néhány jelöltaspiránst személyesen is ismer.

Botka László nem az első baloldali támogatója Magyar Péter alakulatának. A közösségi médiában például a régi baloldali garnitúra tolja a Tisza szekerét: Fekete-Győr András, Hadházy Ákos vagy a szélsőbaloldali Jámbor András más-más módon, de a Tisza kampányában dolgozik. Emellett az a balliberális propagandasajtó, amelyik 2022-ben Márki-Zay Péter mögé állt be, most Magyar Pétert támogatja. Ugyancsak beszédes, hogy a baloldali szakértők, mint például Kéri László, Petschnig Mária Zita vagy Surányi György, akik már évtizedek óta a baloldalt segítik, szintén feltűnnek a Tisza-szigetek rendezvényein. Magyar Bálint is feltűnt Tisza Párt háza táján, de említhetnénk Raskó Györgyöt, Radnai Lászlót vagy éppen azt a Puzsér Róbertet is, aki nemrég pedofíliarelativizáló megnyilatkozásai miatt kényszerült a Magyar Péterrel való közös rendezvény lemondására.

Kik vannak a háttérben?

– A hazai kormányellenes oldal választásról választásra új köntöst húz: más formációban vágtak neki a 2014-es választásoknak, de a 2018-as és 2022-esnek is. 2026-ra egy új felállással próbálkoznak, de a háttérben egyértelműen azonosítható, hogy a személyi állomány és az őket támogató nemzetközi erők ugyanazok. Szavazatmaximálás érdekében, kommunikációs szinten mindenképpen ki fognak állni amellett, hogy ők több különböző erőt testesítenek meg, ám a Manfred Weber-féle brüsszeli elit, illetve a Soros-féle NGO-k támogatása egyértelművé teszi, hogy a kormánypártoknak 2026-ban is ugyanazokkal az erőkkel kell megküzdenie, amelyekkel 2010 óta minden választás során – vélekedett a témában korábban a Magyar Nemzetnek Talabér Krisztián elemző.