Bosak: A Konföderáció a lengyel fiatalok új jobboldala

A CPAC Hungary vendégeként Krzysztof Bosak, a lengyel parlament (Szejm) alelnöke és a Konföderáció pártszövetség egyik vezető arca adott betekintést mozgalmuk sikereibe. A vele beszélgető Sebastien Meuwissen felvezetésében kiemelte, hogy Bosak húsz évvel ezelőtt a legfiatalabb parlamenti képviselő volt Lengyelországban, mára viszont egy olyan jobboldali politikai jelenséget képvisel, amely valós alternatívát kínál a globalista elitekkel szemben.

A CPAC Hungary a világ minden tájáról bevonzotta a patriótákat.

Fotó: Csudai Sándor

Lengyelországban erősödnek a patrióták

Bosak szerint a Konföderáció megalakulását az a választói igény hívta életre, hogy Lengyelországban legyen egy valóban konzervatív, szuverenitás-párti, politikailag inkorrekt jobboldal.

A lengyel szavazók sok éve kerestek egy idealistább, hazafiasabb mozgalmat

– mondta. A kezdetekben főként fiatalok támogatták őket, különösen az online térből indulva, de azóta sikeresen áttörtek a médiában is, és mára már nemcsak a jobboldali, hanem sok női szavazó körében is megelőzik a baloldalt.

A párt az idei elnökválasztáson rekordszámú, közel hárommillió szavazatot kapott, és Bosak szerint ez még őket is meglepte.

Bár jelöltjük végül a harmadik helyen végzett, a Konföderáció ezzel a szerepléssel megduplázta korábbi eredményét, és a vasárnapi második fordulóban már a konzervatív induló sikeréért szorítanak. A beszélgetés során szóba került a Patrióták Európáért mozgalom is, amely az elmúlt időszakban az Európai Parlament harmadik legnagyobb csoportjává nőtte ki magát. Bosak szerint az, hogy a Konföderáció több EP-képviselője is csatlakozott ehhez a patrióta blokkhoz, reményt adhat egy valódi jobboldali fordulatra Európában. Mint fogalmazott:

Ez a csoport nem szélsőjobbos, hanem idealistább, szuverenitás-párti erő, amely alternatívát kínál a politikailag korrekt fősodorral szemben.

Bár elismerte, hogy jelenleg még komoly akadályokat gördítenek eléjük, optimista a jövőt illetően.

Ha az európai választásokat holnap tartanák, sokkal több képviselőnk lenne. Nem lehet örökké blokkolni egy erősödő mozgalmat

– jelentette ki. Bosak szerint az Európai Unióhoz való csatlakozás óta most először érezhető valódi esély a pozitív változásra a kontinens politikájában. Hozzátette:

Megosztottak vagyunk ugyan, de beszélnünk kell egymással, mert az ügy közös – főleg, ha az ellenség is közös.

A Konföderáció online térből induló sikerét azzal magyarázta, hogy a lengyel választók értékelik az őszinte, politikailag inkorrekt kommunikációt. Megfigyelhető, hogy akár a kormánykritikus rádiókban adott interjúik is a legnézettebb tartalmak közé kerülnek.

Nem a napi PR-üzeneteket ismételjük, hanem valódi tartalmat kínálunk. Nem gyűlöletre építünk, hanem következetességre és szakmaiságra

– mondta Bosak. Külön kiemelte:

A lengyel emberek belefáradtak a politikai semmitmondásba. A bal- és jobboldali elit egyaránt inkompetensnek és érdektelennek tűnik számukra.

A beszélgetés végén szóba került a közelgő elnökválasztás második fordulója is. A Konföderáció jelöltje ugyan a harmadik helyen végzett, de Bosak szerint nem maradnak passzívak.

Támogatásukat feltételekhez kötötték, hogy az új elnöknek például garantálnia kell, hogy „nem küld lengyel állampolgárokat harcolni az ukrán frontra”, és elutasítja Lengyelország euróövezethez való csatlakozását.

Bosak további prioritásokat is megemlített, amelyeket Karol Nawrocki, a független konzervatív jelölt vállalt, ezek a Konföderáció és szavazóik számára alapvető feltételek a támogatáshoz. Bosak hangsúlyozta, hogy a Konföderáció elnökjelöltjének eredménye nemcsak a közvéleményt, de az egész lengyel politikai elitet is meglepte. Egy év alatt sikerült közel megduplázniuk a támogatottságukat, majdnem hárommillió szavazatot szerezve. De még ennél is nagyobb figyelmet kapott az, hogy a jelölt a második forduló előtt meghívta mindkét döntős riválisát saját YouTube-csatornájára egy nyilvános, másfél órás beszélgetésre – szuverenitásról, külpolitikáról, adókról és Ukrajnáról.

Ez volt az első alkalom, hogy egy kiesett jelölt interjút készített a riválisaival – és jobb kérdezőnek bizonyult, mint a legtöbb újságíró

– fogalmazott Bosak. Az adás nézettsége rövid idő alatt átlépte a tízmilliós határt, a politikai elemzők szerint pedig ez a formátum új szintre emelte a kampánykultúrát. A Konföderáció nyolcpontos követeléscsomagját végül a Jog és Igazságosság (PiS) jelöltje is aláírta, ezek közé tartozik például az új adók bevezetésének tilalma, az éghajlatvédelmi korlátozások elutasítása, a brüsszeli hatáskörbővítés megakadályozása, valamint a lengyel csapatok ukrajnai bevetésének kategorikus elutasítása. Bosak világossá tette:

Ukrajna NATO-csatlakozása ma gyakorlatilag hadba lépést jelentene Oroszországgal – ezt nem lehet felelőtlenül szlogenként dobálni.

A beszélgetés végén Meuwissen feltette az elkerülhetetlen kérdést: elképzelhető-e egy jövőbeni kormányzati koalíció a Konföderáció és a PiS között? Bosak diplomatikusan válaszolt:

Nincs titkos háttéralku, nincsenek tárgyalások. De ha van lehetőség többségi kormányzásra, akkor mindig tárgyalni kell. A politikát a céljaink mentén kell szervezni.

Hozzátette, hogy a lengyel szavazók egyértelműen belefáradtak a liberális baloldali kormányzásba, és a Donald Tusk vezette kormány

két év alatt egyetlen problémát sem oldott meg, ez a politika kész katasztrófa.

Borítókép: CPAC Hungary (Fotó: Csudai Sándor)