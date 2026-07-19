Brutális hét Bécsben – módosítanák a büntethetőség alsó korhatárát

Egy kurd család elköltözik Favoritenből

Az APA osztrák hírügynökség beszámolója szerint egy 19 éves férfit több késszúrás súlyosan megsebesítettek szombat este a Laubeplatzon Bécs Favoriten negyedében. A járókelők értesítették a rendőrséget, de a feltételezett elkövető a rendőrök kiérkezése előtt elmenekült, a keresés pedig sikertelen volt. A nyomozást a Bécsi Állami Bűnügyi Rendőrség vette át. A legutóbbi erőszakos eset sok lakos szerint nem számít elszigetelt esetnek. Az erőszakos bűncselekmények, verekedések, valamint az ezeket követő rendőri beavatkozások már egy ideje nyugtalanságot okoznak az itt élők körében.

A Heute napilapban megjelent beszámoló szerint egy kurd család tíz év után úgy döntött, hogy elhagyja Favoritent. Az apa, akit a riportban a lehetséges megtorlásoktól tartva „Ali” álnéven emlegetnek, csaknem 24 éve él Ausztriában. Hangsúlyozza, hogy az ország új életet kínált neki a törökországi menekülése után.

Elmondása szerint azonban a biztonságérzete az elmúlt években jelentősen romlott, családja most kényelmetlenül érzi magát, amikor elhagyja a házat, különösen esténként. Egyre több az utcákon a szemét, gyakorta tapasztal agresszív viselkedést nyilvános helyeken, és sajnos zaklatásnak vannak kitéve a nők.

Csalódást okoz neki, hogy sok helyi lakos aggodalmát nem veszik elég komolyan. Határozottabb fellépést szeretett volna a növekvő problémákkal szemben, mielőtt további súlyos erőszakos cselekmények történnének. Családja most döntött: új lakást keresnek Bécs egy csendesebb negyedében.

Borítókép: Bécs (Fotó: AFP)