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Brutális hét Bécsben – módosítanák a büntethetőség alsó korhatárát

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Brutális héten van túl Bécs, megdöbbentő eseteket produkált az elszabaduló bűnözés. Gyakran gyerekek az elkövetők, akik nem vonhatóak felelősségre. Már a bevándorló helyiek is menekülnek Bécs egyes kerületeiből.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 19. 6:28
Bécs Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
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Egy kurd család elköltözik Favoritenből

Az APA osztrák hírügynökség beszámolója szerint egy 19 éves férfit több késszúrás súlyosan megsebesítettek szombat este a Laubeplatzon Bécs Favoriten negyedében. A járókelők értesítették a rendőrséget, de a feltételezett elkövető a rendőrök kiérkezése előtt elmenekült, a keresés pedig sikertelen volt. A nyomozást a Bécsi Állami Bűnügyi Rendőrség vette át. A legutóbbi erőszakos eset sok lakos szerint nem számít elszigetelt esetnek. Az erőszakos bűncselekmények, verekedések, valamint az ezeket követő rendőri beavatkozások már egy ideje nyugtalanságot okoznak az itt élők körében.

A Heute napilapban megjelent beszámoló szerint egy kurd család tíz év után úgy döntött, hogy elhagyja Favoritent. Az apa, akit a riportban a lehetséges megtorlásoktól tartva „Ali” álnéven emlegetnek, csaknem 24 éve él Ausztriában. Hangsúlyozza, hogy az ország új életet kínált neki a törökországi menekülése után. 

Elmondása szerint azonban a biztonságérzete az elmúlt években jelentősen romlott, családja most kényelmetlenül érzi magát, amikor elhagyja a házat, különösen esténként. Egyre több az utcákon a szemét, gyakorta tapasztal agresszív viselkedést nyilvános helyeken, és sajnos zaklatásnak vannak kitéve a nők.

Csalódást okoz neki, hogy sok helyi lakos aggodalmát nem veszik elég komolyan. Határozottabb fellépést szeretett volna a növekvő problémákkal szemben, mielőtt további súlyos erőszakos cselekmények történnének. Családja most döntött: új lakást keresnek Bécs egy csendesebb negyedében.

Borítókép: Bécs (Fotó: AFP)

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