Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

autós hírFerrariszupersportautóolasz autó

Konnektoros hibridként, múltidéző formával támadt fel a Ferrari Testarossa

Az SF90 utóda az olasz gyártó valaha volt legerősebb szériaautója.

Gulyás Péter
2025. 09. 12. 15:14
Ferrari 849 Testarossa
4,72 méter hosszú, 2,3 méter széles, de csak 1,23 méter magas Forrás: Ferrari
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A maranellói gyártó történetének egyik legismertebb nevét, a versenymotorok szelepfedeleinek színére utaló Testa Rossát először 1956-ban használtak az 500 TR-en, aztán 1984-ben a legendás, 12 hengeres szívómotorral hajtott utcai modell is ezzel a névvel mutatkozott be. 41 évvel később, 2025-ben visszatért a legendás név 849 Testarossa és nyitott változata, a 849 Testarossa Spider révén, amelyek a Ferrari-modellpaletta tetején trónoló korábbi csúcsmodelleket, az SF90 Stradale-t és SF90 Spidert váltják. Bár a külső teljesen új, valójában egy erős ráncfelvarrásról van szó, mert a technika alig változott a benzinmotort leszámítva.

Ferrari 849 Testarossa
Az új aerodinamikai megoldások – például az aktív légterelők – 25 százalékkal növelik a leszorítóerőt az SF90-hez képest
(Fotó: Ferrari)

A három villanymotor és középen elhelyezett, ikerturbós V8-as összesen 

1050 lóerő leadására képes, ami 50 lóerővel több, mint előd teljesítménye.

Ennek, és a hatékonyabb aerodinamikának köszönhető, hogy Fioranóban, a Ferrari saját tesztpályáján a 849 Testarossa 1,5 másodperccel jobb köridőre (1:17,5) képes, mint elődje. A kupé 0-ról 100 km/h-ra kevesebb mint 2,3 másodperc, 0-ról 200 km/h-ra mindössze 6,35 másodperc alatt gyorsul fel (a Spider a nagyobb súlya miatt hajszállal lassabb). A végsebesség mindkét változat esetében 330 km/h feletti.

Ferrari 849 Testarossa
Az Assetto Fiorano csomag egyedi dizájnelemeket, könnyű anyagokat és aerodinamikai módosításokat tartalmaz, amelyek javítják a dinamikát
(Fotó: Ferrari)

A 849 Testarossa Spider egyszerre kupé és tető nélküli roadster a behúzható keménytetőnek (RHT) köszönhetően, amely mindössze 14 másodperc alatt képes kinyílni és bezárulni – akár 45 km/óra sebességnél is. A Ferrari mérnökei egy új szélfogó hálót fejlesztettek ki az utastérben fellépő turbulencia minimalizálására nyitott tetőnél. Nem változott a száraz (folyadékok nélküli) tömeg az SF90-hez képest, továbbra is 1570 kg a normál verziónál, és 1540 kg az Assetto Fiorano csomaggal (a Spider 90 kilóval nehezebb).

Ferrari 849 Testarossa
A kormánykeréken van az ikonikus Manettino-kapcsoló és a motorindító is
(Fotó: Ferrari)

Teljesen újratervezték az SF90 Stradale ikerturbós, nyolchengeres V8-asát a 849 Testarossa számára. A négyliteres motor 780 helyett már 830 lóerő, 800 helyett 842 Nm leadására képes, ami a fejlettebb turbófeltöltésnek, az F80-ból származó alacsony súrlódású csapágyaknak és a 296 GT3 versenyautó által inspirált, innovatív hővédő pajzsnak köszönhető. A feltöltött V8-as új, könnyű alkatrészei – például a titán csavarok és a hosszabb kipufogócsonkok – 10 százalékkal javították a súly-teljesítmény arányt az SF90 Stradale-hoz képest, és a maximális fordulatszám is 8000-ről 8300-ra emelkedett. Újratervezett hűtők és légcsatornák révén optimalizálták a hőhatékonyságot, ami 15 százalékkal javított hűtési teljesítményt biztosít a megnövelt teljesítményhez.

Ferrari 849 Testarossa
Az utas előtt is van egy mini műszerfal kijelző sebességmérővel
(Fotó: Ferrari)

A konnektoros hibrid hajtáslánc a V8-as motorból, a hozzá kapcsolt nyolcfokozatú duplakuplungos váltóból és három villanymotorból (kettő az első, egy a hátsó tengelyen) áll. Érdekesség, hogy az elektromos rész teljesítménye nem nőtt, továbbra is 220 lóerő. 

Az első tengelyen lévő villanymotorok a négykerék-meghajtást és nyomatékvektorálást biztosítják 210 km/h-ig,

a váltóba integrált hátsó villanymotor – közvetlenül a Forma–1-ből származó MGU-K technológiával – pedig a V8-asnak segít be, és fékezéskor áramot termel vissza az akkumulátorba.

Ferrari 849 Testarossa
A szénszálas féktárcsák elöl 410, hátul 372 mm átmérőjűek, Brembo nyergek harapnak beléjük a 20 colos felnik mögött
(Fotó: Ferrari)

Az új Testarossákat már a Ferrari legújabb elektrohidraulikus fékrendszerével (ABS Evo) szerelték fel, amelyek jobban adagolható, konzisztensebb pedálérzetet, és nagyobb fékerőt biztosítanak, 100 km/h-ról egy méterrel, 28,5 méterre csökkent a fékút az SF90 Stradale-hoz képest. Újratervezett felfüggesztés és rugó-csillapító beállítás javítja a mechanikai tapadást és a vezetőhöz érkező visszajelzéseket, ezzel optimalizálva a csúcs-Ferrari viselkedését a tapadáshatáron autózva (anno az SF90 Stradale sok kritikát kapott a kiszámíthatatlan viselkedése miatt). A 849 Testarossa és 849 Testarossa Spider négy vezetési üzemmódot – eDrive, Hybrid, Performance és Qualify – kínál. Mivel az akkumulátor mindössze 7,45 kWh-s, 

tisztán elektromos módban optimális esetben is csak 25 kilométer tehető meg,

legfeljebb 130 km/h sebességgel.

Ferrari 849 Testarossa
Tolatáshoz kell a kamera, szinte semmit nem látni hátra az apró szélvédőn keresztül
(Fotó: Ferrari)

A szoftver terén a legnagyobb fejlesztés a Ferrari Integrated Vehicle Estimator (Five), amelyet először az F80-ban mutattak be. Ez a rendszer nagy pontossággal képes kiszámítani a valós sebességet és a jármű elfordulását, mégpedig úgy, hogy az autóban elhelyezett érzékelők adatait használva valós időben létrehozza a jármű dinamikájának „digitális ikertestvérét”. Ezt használja egy olyan modell alapjául, amely megjósolja, hogy mi fog történni a jövőben, és ezzel finomítva a tapadásvezérlést, a differenciálmű vezérlését és a dinamikus reakciókat a valódi autó esetében. Az adatgyűjtés, az ikermodell létrehozása, az azt követő előrejelzés és végül a 849 Testarossa különféle futómű-rendszereibe történő beavatkozás kevesebb mint egy századmásodperc alatt megtörténik. Európában a 849 Testarossa kupé változatának 

induló ára 460 ezer euró (180 millió forint),

a Spider változatnak pedig 500 ezer euró (196 millió forint), az Assetto Fiorano csomag pedig további 52 500 euróval (20,6 millió forinttal) növeli az árat.

Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
Ferrari 849 Testarossa
1/14 Ferrari 849 Testarossa

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu