Konnektoros hibridként, múltidéző formával támadt fel a Ferrari Testarossa

A maranellói gyártó történetének egyik legismertebb nevét, a versenymotorok szelepfedeleinek színére utaló Testa Rossát először 1956-ban használtak az 500 TR-en, aztán 1984-ben a legendás, 12 hengeres szívómotorral hajtott utcai modell is ezzel a névvel mutatkozott be. 41 évvel később, 2025-ben visszatért a legendás név 849 Testarossa és nyitott változata, a 849 Testarossa Spider révén, amelyek a Ferrari-modellpaletta tetején trónoló korábbi csúcsmodelleket, az SF90 Stradale-t és SF90 Spidert váltják. Bár a külső teljesen új, valójában egy erős ráncfelvarrásról van szó, mert a technika alig változott a benzinmotort leszámítva.

Az új aerodinamikai megoldások – például az aktív légterelők – 25 százalékkal növelik a leszorítóerőt az SF90-hez képest

(Fotó: Ferrari)

A három villanymotor és középen elhelyezett, ikerturbós V8-as összesen

1050 lóerő leadására képes, ami 50 lóerővel több, mint előd teljesítménye.

Ennek, és a hatékonyabb aerodinamikának köszönhető, hogy Fioranóban, a Ferrari saját tesztpályáján a 849 Testarossa 1,5 másodperccel jobb köridőre (1:17,5) képes, mint elődje. A kupé 0-ról 100 km/h-ra kevesebb mint 2,3 másodperc, 0-ról 200 km/h-ra mindössze 6,35 másodperc alatt gyorsul fel (a Spider a nagyobb súlya miatt hajszállal lassabb). A végsebesség mindkét változat esetében 330 km/h feletti.

Az Assetto Fiorano csomag egyedi dizájnelemeket, könnyű anyagokat és aerodinamikai módosításokat tartalmaz, amelyek javítják a dinamikát

(Fotó: Ferrari)

A 849 Testarossa Spider egyszerre kupé és tető nélküli roadster a behúzható keménytetőnek (RHT) köszönhetően, amely mindössze 14 másodperc alatt képes kinyílni és bezárulni – akár 45 km/óra sebességnél is. A Ferrari mérnökei egy új szélfogó hálót fejlesztettek ki az utastérben fellépő turbulencia minimalizálására nyitott tetőnél. Nem változott a száraz (folyadékok nélküli) tömeg az SF90-hez képest, továbbra is 1570 kg a normál verziónál, és 1540 kg az Assetto Fiorano csomaggal (a Spider 90 kilóval nehezebb).

A kormánykeréken van az ikonikus Manettino-kapcsoló és a motorindító is

(Fotó: Ferrari)

Teljesen újratervezték az SF90 Stradale ikerturbós, nyolchengeres V8-asát a 849 Testarossa számára. A négyliteres motor 780 helyett már 830 lóerő, 800 helyett 842 Nm leadására képes, ami a fejlettebb turbófeltöltésnek, az F80-ból származó alacsony súrlódású csapágyaknak és a 296 GT3 versenyautó által inspirált, innovatív hővédő pajzsnak köszönhető. A feltöltött V8-as új, könnyű alkatrészei – például a titán csavarok és a hosszabb kipufogócsonkok – 10 százalékkal javították a súly-teljesítmény arányt az SF90 Stradale-hoz képest, és a maximális fordulatszám is 8000-ről 8300-ra emelkedett. Újratervezett hűtők és légcsatornák révén optimalizálták a hőhatékonyságot, ami 15 százalékkal javított hűtési teljesítményt biztosít a megnövelt teljesítményhez.