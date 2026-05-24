Valter Attilát nagyon meglepte Vingegaard, érik a Tour de France-indulás?

A Giro d’Italia vasárnapi, 15. szakasza volt az első alkalom, amelyen már az előzetesen topfavoritnak tartott Jonas Vingegaard viselte az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót. Vingegaard ezt gond nélkül meg is tartotta, leginkább a zsűrikocsinál kellett küzdenie. Az Eurosport a közvetítés alatt telefonos interjút készített a múlt heti Tour de Hongrie legjobb magyar versenyzőjével, Valter Attilával, aki jelenleg magaslati edzőtáborban készül. Valter elárulta, hogy mivel lepte meg a korábbi csapattársa, Vingegaard, a magyar kerekes esetleges első Tour de France-indulásával kapcsolatban csak közvetett információk derültek ki.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 17:16
Valter Attila a Tour de Hongrie fehér trikójában, a magyar kerékpáros a Giro d’Italia alatt magaslaton készül Fotó: NurPhoto via AFP/Göllner Pál
Talán ezért is érhetett haza a sprinterek előtt nagy meglepetésre a szökés, Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) nyerte az etapot.

Valter Attila: lesz-e Tour de France?

Visszatérve Valterre: a magyar kerékpáros négy csapattársával együtt készül magaslaton: Lenny Martinez, Antonio Tiberi, Jakob Omrzel és Vlad Van Mechelen mellett ő a korelnök 27 évesen. Valter magyar csapattársa, Feldhoffer Bálint is velük tartott volna, de a sérülése megakadályozta ebben.

A magaslati edzőtábor időzítése alapján adja magát a feltételezés, hogy Valter négy Giro- és két Vuelta-indulás után idén karrierje során először részt vehet a Tour de France-on, a kerékpáros azonban a verseny nevét sem ejtette ki a száján.

Azt viszont elárulta, hogy a június 17-én kezdődő svájci körversenyen indul, míg a június 28-i magyar bajnokságon kérdéses a részvétele. A Tour de France július 4-én kezdődik, Martinez és Tiberi programjáról pedig úgy tudni, hogy tartalmazza a svájci és a francia körversenyt is. Jó előjelek…

A szombati Giro-szakasz, amelyen Vingegaard átvette az összetett vezetését

 

