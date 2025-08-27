Makócápa-támadás történt a horvátországi Adrián

Makócápa támadt rá Horvátországban egy halász csónakjára a dalmáciai Sibenik körzetében, ami immár a hatodik regisztrált, kishajó elleni cápatámadásnak számít az Adriai-tengeren.

Makócápa okozott riadalmat Žirje partjainak közelében. A röviduszonyú makó ritka, de honos faj az Adrián Fotó: Mark Conlin/SWFSC Large Pelagics Program / Wikimedia Commons

Makócápa okozott páni félelmet Žirje szigeténél

Augusztus 24-én vasárnap a helyi illetőségű halász, Anton Roca a barátaival tonhallesre indult a Šibenik közelében fekvő Žirje sziget vizeire. Szerencsésen kezdődött számukra a nap, mert hamarosan horogra is akadt egy kisebb tonhal, ám miközben a halász megpróbálta a fedélzetre emelni a kifogott halat, váratlan incidens zavarta meg a békésnek indult horgászatot.

Adriai naplemete. Az Adriai-tengerben csak ritkán bukkan fel a nyílt vízi makó a partok közelében Fotó: Elter Tamás

Anton Roca beszámolója szerint először egy hatalmas árny tűnt fel közvetlenül a felszín alatt. „Épp kihúztuk a tonhalat, amikor néhány méterre a hajótól egy árnyék közeledett. A következő pillanatban pedig egy hatalmas cápa széttépte a halat” – idézi fel a félelmetes pillanatokat Anton Roca, akit az újvidéki Új Szó napilap online kiadása idéz. A halász azt is elmondta, hogy miután a makócápa darabokra tépte a tonhalat, váratlanul megtámadta a csónakot és beleharapott a hajóba, ahogyan az a lentebb beágyazott videón is látható.

Bigger sharks rarely swing by close to Šibenik aquatorium, but when they do it’s in the news. Here’s one interested mako shark testing a boat near Žirje island. pic.twitter.com/DHzmzlTIK7 — Darko Šupe (@darkosupe) August 25, 2025

„Pont olyan volt, mint a Cápa című filmben, egyszerre félelmetes és hihetetlen. Egy pillanatig azt hittem, hogy beugrik a csónakba” – idézi fel a ijesztő pillanatokat Anton Roca.

A halász azt is elmondta, hogy életében először érzett félelmet a nyílt tengeren.

A hajó körül cirkáló nagy cápa testén korábbi sérülések és hálódarabok nyomai voltak láthatók a szemtanú beszámolója szerint.

A heringcápa-félék családjába tartozó röviduszonyú makó az Adriai-tengerben is honos fajnak számít Fotó: Mark Conlin/SWFSC Large Pelagics Program

A csónak ellen intézett támadásban szerencsére nem sérült meg senki sem. Az incidensről készített videófelvétel alapján a tengerbiológus-szakértők úgy vélik, hogy ez volt a valaha észlelt legnagyobb röviduszonyú makócápa, ami felbukkant az Adriai-tenger horvátországi partszakaszán.

Igen agresszívvé válhat a tengerek gepárdja, szerencse, hogy csak ritkán jön partközelbe

A röviduszonyú makó (Isurus oxyrhincus) a heringcápa-félék családjába (Lamnidae) tartozó cápafaj. A röviduszonyú makón kívül a családot még további négy faj, a heringcápa (Lamna nasus), a lazaccápa (Lamna ditropis), a hosszúuszonyú makó (Isurus paucus), valamint a nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias) alkotja. Ezek közül három faj, a röviduszonyú makó, a hering-, továbbá a nagy fehér cápa honosnak számít a Földközi-tengerben, illetve annak melléktengerében, az Adrián is.