A DVSC is elvérzett, ez nem a magyar csapatok fordulója volt a BL-ben

A fordulót megelőzően a Gloria Bistrita a negyedik, a DVSC Schaeffler pedig az ötödik helyről várhatta a folytatást, a feleket már két pont választotta el, ugyanis a román csapat az előző négy BL-csoportkörös mérkőzését elvesztette. A két együttes debreceni meccsén szeptemberben 34-33-ra a Bistrita nyerte.

A hullámzó teljesítmény ellenére a győzelemre is megvolt az esélye a DVSC-nek (Fotó: DVSC Schaeffler)

Hullámvölgye után előnyt szerzett a DVSC

A Bistrita szerezte a találkozó első gólját, a Debrecen 3-2-nél vette át a vezetést. A románok 7-7-ig futottak az eredmény után, majd Forsberg révén ismét átvették a vezetést. Sőt a hazaiak egy háromgólos előnyt építettek fel (10-7).

A DVSC csaknem hat percen át gólképtelen volt, ötgólos sorozattal fordított a Bistrita.

Hámori törte meg a debreceni gólcsendet, majd a magyar csapat egyenlített is (10-10), 12-11-nél pedig már a Debrecennél volt az előny. Eléggé fordulatos volt az első félidő, egyik csapat sem tudott tartósan vezetni, az utolsó csavar révén a DVSC Schaeffler vezetett a szünetben (16-17). Petrus és Tublanc 4-4, Hámori három gólnál járt, Ryde négy védést mutatott be a debreceni oldalon.

Szoros meccsen maradt alul a Debrecen

Borzalmasan indult a második félidő a DVSC számára: fordított a Bistrita miután négy és fél percen át nem sikerült betalálni. A folytatásban futottak az eredmény után a debreceniek, akik háromgólos hátrányba kerültek (22-19). Emellett Ivancok-Soltic piros lapot kapott arcra ütésért, rá már nem számíthatott a továbbiakban a magyar csapat. Innen egy háromgólos sorozattal sikerült felállni, utána viszont a hazaiak is háromszor voltak eredményesek (25-22).

Már az összecsapás utolsó negyedóráján belül jártunk, tartotta a lépést a Debrecen, de nem volt könnyű helyzetben. Ahogy fogyott az idő, egyre nagyobb kérdéssé vált, hogy sikerül-e ismét felállni. A záró tíz perchez közelítve Toublanc hetesével egy gólra zárkózott a Debrecen, egyenlíteni végül az 56. percben sikerült (29-29). Izgalmas véghajrára volt kilátás, bár a DVSC dolgát nagyon nehezítette, hogy Thorleifsdottir kiállítása után emberhátrányban voltak kénytelenek befejezni a meccset.

Az esély így is megvolt az egyenlítésre, azonban Toublanc hetesből és akcióból a kapufát találta el. A Gloria Bistrita 32-31-re nyerte meg a találkozót.

Toublanc, Hámori és Jovovic egyaránt hat góllal zárt a debreceniek közül. Hazai oldalon So Delgado Pinto volt a legeredményesebb nyolc találattal. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a DVSC Schaeffler a BL-csoport ötödik helyén fog zárni az utolsó forduló eredményétől függetlenül.