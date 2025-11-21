A front más területeiről szólva Geraszimov elmondta, hogy a Kelet csoportosulás bővítette ellenőrzését Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja térségében, 13 települést visszafoglaltak, és november 1-je óta több mint 230 négyzetkilométert szabadítottak fel. A Központ egységei folytatják a bekerített ukrán alakulatok felszámolását Krasznoarmejszki irányban, míg az Észak csoport felszabadította Volcsanszk több mint nyolcvan százalékát a Harkivi megyében.

Az orosz fegyveres erők a különleges hadművelet tervének megfelelően végzik feladataikat, az egyesített haderő minden irányban támadásban van, és építik a tavaszi–nyári hadjárat eredményeit.

A Déli csoport vezetője, Szergej Medvegyev közölte, hogy ellenőrzésük alá vonták Konsztantyinovka keleti és délkeleti részét, és megkezdődött a központ megtisztítása. Geraszimov hozzátette, hogy sok ukrán katona a megadás mellett döntene, és a feltételek adottak ehhez, de a fenyegetés, a kivégzés vagy drónos támadás miatt többségük nem teheti meg. Ukrajna vezetése sem ad útmutatást katonáinak. A hadiipari és energetikai célpontok elleni tömeges csapásokat a vezérkar terve szerint hajtják végre.