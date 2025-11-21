Az orosz hadsereg vezérkari főnöke, Valerij Geraszimov tájékoztatta Vlagyimir Putyint Kupjanszk felszabadításáról az elnök Nyugat haderőcsoportnál tett látogatása közben – írja a RIA Novosztyi.
Geraszimov bejelentette, hogy a Nyugat erőcsoport alakulatainak sikerült felszabadítaniuk Kupjanszkot. Hozzátette, hogy a katonák továbbra is az Oszkol folyó bal partján lévő ellenséges egységek felszámolásán dolgoznak. Putyin szerint a város és környéke körülbelül 15 ukrán dandár bekerítése alatt áll, és kiemelte a Nyugat erőcsoport parancsnokság és személyzet teljesítményét. Szergej Kuzovlev, az alakulat vezetője arról számolt be, hogy előrehaladnak Krasznij Liman felé, felszabadították Petropavlovkát, és harc folyik Kucserovkáért, Kurilovkáért és Kupjanszk-Uzlovojért. Az ukrán erők nem tudtak kitörni a bekerítésből.
