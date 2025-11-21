KupjanszkPutyinfronthelyzetorosz-ukrán háború

Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból

Putyin arról kapott jelentést az orosz vezérkari főnöktől, hogy Kupjanszk felszabadult, miközben az orosz erők tovább nyomulnak az Oszkol folyó mentén. A Nyugat haderő egységei Petropavlovkát elfoglalták, és több településért harcolnak Krasznij Liman irányában. A Kelet, a Központ és az Észak csoportok is előretörnek, míg a Déli csoport Konsztantyinovka fölött vette át az irányítást. Putyin az ukrán vezetést korrupciós hálózatnak minősítette, akik nem törődnek országuk jövőjével.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 11:08
Az orosz elnököt tájékoztatták a fronthelyzetről
Az orosz elnököt tájékoztatták a fronthelyzetről Fotó: GRIGORY SYSOYEV Forrás: POOL
Az orosz hadsereg vezérkari főnöke, Valerij Geraszimov tájékoztatta Vlagyimir Putyint Kupjanszk felszabadításáról az elnök Nyugat haderőcsoportnál tett látogatása közben – írja a RIA Novosztyi.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök

Geraszimov bejelentette, hogy a Nyugat erőcsoport alakulatainak sikerült felszabadítaniuk Kupjanszkot. Hozzátette, hogy a katonák továbbra is az Oszkol folyó bal partján lévő ellenséges egységek felszámolásán dolgoznak. Putyin szerint a város és környéke körülbelül 15 ukrán dandár bekerítése alatt áll, és kiemelte a Nyugat erőcsoport parancsnokság és személyzet teljesítményét. Szergej Kuzovlev, az alakulat vezetője arról számolt be, hogy előrehaladnak Krasznij Liman felé, felszabadították Petropavlovkát, és harc folyik Kucserovkáért, Kurilovkáért és Kupjanszk-Uzlovojért. Az ukrán erők nem tudtak kitörni a bekerítésből.

A front más területeiről szólva Geraszimov elmondta, hogy a Kelet csoportosulás bővítette ellenőrzését Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja térségében, 13 települést visszafoglaltak, és november 1-je óta több mint 230 négyzetkilométert szabadítottak fel. A Központ egységei folytatják a bekerített ukrán alakulatok felszámolását Krasznoarmejszki irányban, míg az Észak csoport felszabadította Volcsanszk több mint nyolcvan százalékát a Harkivi megyében.

Az orosz fegyveres erők a különleges hadművelet tervének megfelelően végzik feladataikat, az egyesített haderő minden irányban támadásban van, és építik a tavaszi–nyári hadjárat eredményeit.

A Déli csoport vezetője, Szergej Medvegyev közölte, hogy ellenőrzésük alá vonták Konsztantyinovka keleti és délkeleti részét, és megkezdődött a központ megtisztítása. Geraszimov hozzátette, hogy sok ukrán katona a megadás mellett döntene, és a feltételek adottak ehhez, de a fenyegetés, a kivégzés vagy drónos támadás miatt többségük nem teheti meg. Ukrajna vezetése sem ad útmutatást katonáinak. A hadiipari és energetikai célpontok elleni tömeges csapásokat a vezérkar terve szerint hajtják végre. 

Putyin hangsúlyozta, hogy a különleges hadművelet céljait teljesíteni kell, és az október 25-i katonai tanácskozáson kijelölt feladatokat végrehajtották.

Az orosz elnök biztos benne, hogy a korábbi és a mai megbeszéléseken tárgyalt célok is teljesülni fognak. Hozzátette, hogy az orosz nép bízik a katonákban, és elvárja tőlük a szükséges eredményt. Ugyanakkor az ukrán vezetést szervezett bűnözői csoportnak nevezte:

Úgy gondolom, mindenki számára világos, hogy ezek az emberek, akik arany vécéken ülnek, aligha gondolnak hazájuk sorsára, az egyszerű ukrán emberek, a tisztek vagy a közkatonák életére. Nem ez foglalkoztatja őket.

Korábban írtuk róla, hogy az ukrajnai korrupciós botrány egyik gyanúsítottja – Zelenszkij közeli jó barátja – olyan házban lakott, ahol még a vécé is aranyozott volt.

 

Borítókép: Az orosz elnököt tájékoztatták a fronthelyzetről (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

