Paksra „költözik” a Diósgyőr, a csapat állását féltő edzője a szurkolóknak könyörög

Nem volt nyerő a 21-es a borsodi csapatoknak. A labdarúgó NB I 21. fordulójában a sereghajtó Kazincbarcika szinte saját magát verte meg Kisvárdán, a DVTK pedig hiába ért el értékes döntetlent (1-1) a listavezető pozícióját elvesztő ETO ellen, a nagy rivális Nyíregyháza MTK elleni hősies fordítása azt jelenti, hogy immár a diósgyőrieké a nem túl dicsőséges, vonal alatti 11. hely a tabellán.

A DVTK edzője mögül kihátráltak a szurkolók Fotó: DVTK/Kovács Donát/Szabó Krisztián

Elfogyott a türelem

Mindössze 973 nézőt regisztráltak a listavezető vendégjátékán Diósgyőrben. Szinte üresen kongott a több mint 14 ezer néző befogadására alkalmas DVTK Stadion. A korábban rettegett és irigyelt arénában decemberben még 6500-an tekintették meg a DVTK−Ferencváros meccset. Csakhogy azóta elfogyott a szurkolók türelme, s nem csak az ultrák bojkottálják a piros-fehérek hazai fellépéseit. A szimpatinzánsok az eredménytelenségre és a kilátástalan, szerintük koncepció nélküli, legalábbis nekik nem tetsző irány miatt tiltakoznak.

Hiányoznak, szükségünk van a szurkolóinkra, de nemcsak a pályán, hanem szeretettel várjuk őket az edzéseken is. Ugyanakkor meg tudjuk érteni, hogy miért döntöttek így, nagyon bízom benne, hogy el tudjuk érni azt, hogy megváltoztassák a véleményüket és hamarosan visszatérnek a lelátóra

− nyújtott békejobbot az M4 Sportnak nyilatkozva Vladimir Radenkovics. Információink szerint egyébként éppen a reaktivált szerb tréner ténykedése az egyik sarkalatos pont. Az egy éve menesztett 48 éves szakembert a nyáron visszahívta a Kovács Zoltán sportigazgató vezette szakmai stáb, ám a kulcsjátékosokat (Acolatse, Gera) veszítő együttes egyre rosszabb helyzetbe sodródik.

Paksra „költözik” a DVTK

A Diósgyőr a legutóbbi öt fordulóban két pontot tudott összekaparni, tizenegyből csupán háromszor tudott győzni hazai pályán. Mondhatnánk, hogy jó hír, hogy a héten kétszer is idegenben játszanak Holdampf Gergőék, ám Miskolcot elhagyva hét bajnoki óta nyeretlenek. A dobogós helyezésekért versenyben lévő Paks otthonában sem nekik áll a zászló a szombaton, ahogy a szerdai Magyar Kupa-nyolcaddöntőben sem. A címvédő otthonában esetlegesen sikerrel megvívott kupameccs sem húzná ki a kátyúból a szekeret, s a hétvégi NB I-es meccs sokkal fontosabb. A DVTK gyakorlatilag Paksra költözik, illetve valószínűbb, hogy ingázik: oda-vissza kétszer 600 kilométert. Az igazi ingázást viszont feltétlenül szeretnék elkerülni a diósgyőriek − az első- és másodosztály között.