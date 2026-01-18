ukrajnaeurópai uniócsehország

A cseh parlament elnöke nem kertelt Ukrajnáról

Sem pénzzel, sem fegyverrel nem szabad támogatni Ukrajnát, amelynek európai uniós tagságával sem lehet egyetérteni – nyilatkozta Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke az M1 aktuális csatornának egy szombaton közölt interjúban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 7:49
Tomio Okamura Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU AGENCY
A Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom politikusát arról kérdezte a közmédia, hogy továbbra is tartja-e az újévi beszédét, amelyben a kormánykoalíciós politikus bírálta fegyverek küldését Ukrajnának, illetve az ukrán állam vezetését. Elutasította Ukrajna európai uniós tagságát és éles kritikával illette az Európai Unió álláspontját ez ügyben. 

Tomio Okamura elutasította Ukrajna európai uniós tagságát és éles kritikával illette az Európai Unió álláspontját ez ügyben Fotó: MICHAL CIZEK / AFP
A politikus azt mondta, a támadások ellenére véleménye nem változott, ráadásul régen nem kapott annyi pozitív visszajelzést, mint a több millió cseh által megnézett beszédét követően. Sokan jelezték számára, hogy „végre elhangzott az igazság, az az igazság, amit ők féltek kimondani” – fogalmazott, hozzáfűzve: ezért is szeretné elérni, hogy a cseh közszolgálati televízió is adja le a beszédét. Felhívta a figyelmet: a cseh közmédia mindeddig csak kommentálta a beszédét és részleteket idézett belőle, ami „furcsa hozzáállás”. Hozzátette: pontosan ezért is készítenek elő egy törvényt az új kormányban, amellyel eltörölnék a közmédia üzembentartási díjait, s azt akarják, hogy „a műsorszolgáltatás kiegyensúlyozott legyen, és minden politikai vélemény megjelenjen benne”. Az SPD-s politikus pártja álláspontját ismertetve közölte: az Ukrajnának szánt fegyverek és a pénz küldésének leállítását szorgalmazzák, azt pedig már sikerült is elérniük, hogy az eddig 1,9 milliárd koronát felemésztő lőszervásárlási kezdeményezésbe többé ne kerüljön cseh közpénz. 

Egyúttal kijelentették, hogy egyetlen cseh katona sem megy Ukrajnába, a jövőben sem

 – fűzte hozzá. Elmondta, hogy a kormánykoalíciónak 108 képviselője van a 200 fős parlamentben, a második legerősebb SPD pedig 15 fővel képviselteti magát. Létszámukhoz képest tehát szerinte már így is jelentős eredményeket értek el. Kijelentette: nem engednek álláspontjukból, amely szerint sem pénzzel, sem fegyverrel nem szabad támogatni Ukrajnát, s a békét akarják, nem a háborút. Közölte, az új közös kormányprogramban Ukrajnával kapcsolatban szerepel, hogy a kormány a konfliktus diplomáciai úton történő lezárására és a békére fog törekedni. 

Ez a mi programnyilatkozatunk és én ezt betartom

– rögzítette. 

Tomio Okamura megerősítette, hogy az SPD nem ért egyet Ukrajna EU-tagságával, mert arra a csehek fizetnének rá.

Az előző, Fiala-kormány „teljesen eladósította a Cseh Köztársaságot”, így a költségvetésben nincs pénz Ukrajnára – fűzte hozzá. 

Az SPD számára a cseh állampolgár az első, ezért azt akarják, hogy a cseh pénzek elsősorban a cseh emberekbe legyenek fektetve, hogy a cseh polgároknak jobb legyen

– emelte ki. Annak kapcsán, hogy újévi beszédét követően az ellenzék le akarta őt váltatni, kijelentette: a kétségbeesett kapálózás megerősíti, hogy nincs semmilyen konstruktív, pozitív témájuk és az ő leváltásával foglalkoznak a cseh emberek problémáinak megoldása helyett. Mint mondta, a mai ellenzék elvesztette a csehek bizalmát, a választásokat, mert számukra Ukrajna volt az első helyen, elfeledkeztek a cseh emberekről. Ezzel szemben az ő kormányuk számára „Csehország az első, a cseh emberek boldogulása van a fókuszban.”

Borítókép: Tomio Okamura (Fotó: AFP)

 

