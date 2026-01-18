A cseh parlament elnöke nem kertelt Ukrajnáról

A politikus azt mondta, a támadások ellenére véleménye nem változott, ráadásul régen nem kapott annyi pozitív visszajelzést, mint a több millió cseh által megnézett beszédét követően. Sokan jelezték számára, hogy „végre elhangzott az igazság, az az igazság, amit ők féltek kimondani” – fogalmazott, hozzáfűzve: ezért is szeretné elérni, hogy a cseh közszolgálati televízió is adja le a beszédét. Felhívta a figyelmet: a cseh közmédia mindeddig csak kommentálta a beszédét és részleteket idézett belőle, ami „furcsa hozzáállás”. Hozzátette: pontosan ezért is készítenek elő egy törvényt az új kormányban, amellyel eltörölnék a közmédia üzembentartási díjait, s azt akarják, hogy „a műsorszolgáltatás kiegyensúlyozott legyen, és minden politikai vélemény megjelenjen benne”. Az SPD-s politikus pártja álláspontját ismertetve közölte: az Ukrajnának szánt fegyverek és a pénz küldésének leállítását szorgalmazzák, azt pedig már sikerült is elérniük, hogy az eddig 1,9 milliárd koronát felemésztő lőszervásárlási kezdeményezésbe többé ne kerüljön cseh közpénz.

Egyúttal kijelentették, hogy egyetlen cseh katona sem megy Ukrajnába, a jövőben sem

– fűzte hozzá. Elmondta, hogy a kormánykoalíciónak 108 képviselője van a 200 fős parlamentben, a második legerősebb SPD pedig 15 fővel képviselteti magát. Létszámukhoz képest tehát szerinte már így is jelentős eredményeket értek el. Kijelentette: nem engednek álláspontjukból, amely szerint sem pénzzel, sem fegyverrel nem szabad támogatni Ukrajnát, s a békét akarják, nem a háborút. Közölte, az új közös kormányprogramban Ukrajnával kapcsolatban szerepel, hogy a kormány a konfliktus diplomáciai úton történő lezárására és a békére fog törekedni.

Ez a mi programnyilatkozatunk és én ezt betartom

– rögzítette.