A Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom politikusát arról kérdezte a közmédia, hogy továbbra is tartja-e az újévi beszédét, amelyben a kormánykoalíciós politikus bírálta fegyverek küldését Ukrajnának, illetve az ukrán állam vezetését. Elutasította Ukrajna európai uniós tagságát és éles kritikával illette az Európai Unió álláspontját ez ügyben.
A cseh parlament elnöke nem kertelt Ukrajnáról
Sem pénzzel, sem fegyverrel nem szabad támogatni Ukrajnát, amelynek európai uniós tagságával sem lehet egyetérteni – nyilatkozta Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke az M1 aktuális csatornának egy szombaton közölt interjúban.
A politikus azt mondta, a támadások ellenére véleménye nem változott, ráadásul régen nem kapott annyi pozitív visszajelzést, mint a több millió cseh által megnézett beszédét követően. Sokan jelezték számára, hogy „végre elhangzott az igazság, az az igazság, amit ők féltek kimondani” – fogalmazott, hozzáfűzve: ezért is szeretné elérni, hogy a cseh közszolgálati televízió is adja le a beszédét. Felhívta a figyelmet: a cseh közmédia mindeddig csak kommentálta a beszédét és részleteket idézett belőle, ami „furcsa hozzáállás”. Hozzátette: pontosan ezért is készítenek elő egy törvényt az új kormányban, amellyel eltörölnék a közmédia üzembentartási díjait, s azt akarják, hogy „a műsorszolgáltatás kiegyensúlyozott legyen, és minden politikai vélemény megjelenjen benne”. Az SPD-s politikus pártja álláspontját ismertetve közölte: az Ukrajnának szánt fegyverek és a pénz küldésének leállítását szorgalmazzák, azt pedig már sikerült is elérniük, hogy az eddig 1,9 milliárd koronát felemésztő lőszervásárlási kezdeményezésbe többé ne kerüljön cseh közpénz.
Egyúttal kijelentették, hogy egyetlen cseh katona sem megy Ukrajnába, a jövőben sem
– fűzte hozzá. Elmondta, hogy a kormánykoalíciónak 108 képviselője van a 200 fős parlamentben, a második legerősebb SPD pedig 15 fővel képviselteti magát. Létszámukhoz képest tehát szerinte már így is jelentős eredményeket értek el. Kijelentette: nem engednek álláspontjukból, amely szerint sem pénzzel, sem fegyverrel nem szabad támogatni Ukrajnát, s a békét akarják, nem a háborút. Közölte, az új közös kormányprogramban Ukrajnával kapcsolatban szerepel, hogy a kormány a konfliktus diplomáciai úton történő lezárására és a békére fog törekedni.
Ez a mi programnyilatkozatunk és én ezt betartom
– rögzítette.
Tomio Okamura megerősítette, hogy az SPD nem ért egyet Ukrajna EU-tagságával, mert arra a csehek fizetnének rá.
További Külföld híreink
Az előző, Fiala-kormány „teljesen eladósította a Cseh Köztársaságot”, így a költségvetésben nincs pénz Ukrajnára – fűzte hozzá.
Az SPD számára a cseh állampolgár az első, ezért azt akarják, hogy a cseh pénzek elsősorban a cseh emberekbe legyenek fektetve, hogy a cseh polgároknak jobb legyen
– emelte ki. Annak kapcsán, hogy újévi beszédét követően az ellenzék le akarta őt váltatni, kijelentette: a kétségbeesett kapálózás megerősíti, hogy nincs semmilyen konstruktív, pozitív témájuk és az ő leváltásával foglalkoznak a cseh emberek problémáinak megoldása helyett. Mint mondta, a mai ellenzék elvesztette a csehek bizalmát, a választásokat, mert számukra Ukrajna volt az első helyen, elfeledkeztek a cseh emberekről. Ezzel szemben az ő kormányuk számára „Csehország az első, a cseh emberek boldogulása van a fókuszban.”
Borítókép: Tomio Okamura (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lavinák pusztítottak az Alpokban
Nőtt az áldozatok száma.
Rommá bombáztak az oroszok egy ukrán toborzóközpontot
Precíziós légicsapás semmisítette meg az épületet.
Több régiót ért támadás Ukrajnában, áram és fűtés nélkül maradt több város
Orosz drónok támadtak.
Mercosur–EU-megállapodás: az európai gazdák fizethetik meg a brüsszeli alku árát
Miközben az agrárium veszít, az európai ipar nyer.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lavinák pusztítottak az Alpokban
Nőtt az áldozatok száma.
Rommá bombáztak az oroszok egy ukrán toborzóközpontot
Precíziós légicsapás semmisítette meg az épületet.
Több régiót ért támadás Ukrajnában, áram és fűtés nélkül maradt több város
Orosz drónok támadtak.
Mercosur–EU-megállapodás: az európai gazdák fizethetik meg a brüsszeli alku árát
Miközben az agrárium veszít, az európai ipar nyer.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!