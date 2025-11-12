ukrán zászlóMenczer TamásCsehországparlamentelnök

A cseh parlament elnöke levetette az ukrán zászlót a parlamentről

Tomio Okamura kampányában ígérte meg, hogy leveteti az ukrán zászlót a cseh parlament épületéről.

2025. 11. 12.
Tomio Okamurát november 5-én választották a cseh parlament alsóházának, a Képviselőháznak az elnökévé. A cseh parlament új elnöke, Tomio Okamura pártja, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) az elmúlt években következetesen kiállt a nemzeti szuverenitás, a migráció megállítása és a brüsszeli befolyás csökkentése mellett.

A választási kampány során Okamura megfogadta, hogy megválasztása esetén „egy másodpercen belül” eltávolítja az összes ukrán zászlót a kormányzati épületekről.

Menczer Tamás reagált

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója közösségi oldalán írta, hogy Andrej Babis szövetségese azonnal levetette az ukrán zászlót a képviselőház épületéről. Menczer Tamás így fogalmazott:

Hoppá! Babis is békét akar. A patriótáké a jövő!

Ukrán zászlónak nincs helye a cseh parlamenten

Okamura ellenezte Ukrajna háborús erőfeszítéseinek további finanszírozását, és felszólította az ukrán menekülteket a hazájukba való visszatérésre, hivatkozva arra a közvélemény-kutatásra, amely szerint a csehek közel fele az ukránokat inkább fenyegetésnek, mintsem az ország fejlődése szempontjából előnyösnek tekinti.

Az ukrán menekültek a Cseh Köztársaság lakosságának mintegy 3,6 százalékát teszik ki, ami a legmagasabb arány Európában. Egy nemrégiben készült felmérés szerint kevesebb mint negyedük tervezi, hogy menekültvízumának lejárta után visszatér Ukrajnába.

