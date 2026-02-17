Latorcai Csaba: A Tisza Párt a magyar vidék ellehetetlenítését készíti elő

– Mi indokolta, hogy a KDNP országos aláírásgyűjtést indítson?

– Ősszel kiszivárgott a Tisza Párt megszorító csomagjának tervezete, amelyben szerepelt az egyházi intézmények állami támogatásának több mint 40 százalékos csökkentése. Ez évente közel 300 milliárd forint forráskiesést jelentene, ami gyakorlatilag ellehetetlenítené az egyházi fenntartású óvodák, iskolák, szociális intézmények és idősotthonok működését. Kezdetben ezt tagadták, sőt jogi lépésekkel is fenyegettek, ám a közelmúltban Csercsa Balázs, a párt korábbi egyházpolitikai műhelyének vezetője elismerte: valóban készültek ilyen tervek. Ez volt az a pont, amikor azt mondtuk: eddig és ne tovább!

– Milyen következményekkel járna egy ilyen mértékű forráselvonás?

– Jelen pillanatban több mint 500 olyan település van az országban, ahol csak egyházi közszolgáltatás működik. Ha a Tisza Párt programja megvalósul, akkor nem az lesz a kérdés, hogy lesz-e egyházi iskola, hanem az, hogy lesz-e egyáltalán iskola, óvoda, bölcsőde vagy idősotthon. Körülbelül kétmillió magyar állampolgárt érint közvetlenül – saját maga vagy hozzátartozói révén – ezeknek az intézményeknek a működése.

Fontos látni, hogy ezek az intézmények nemcsak szolgáltatást nyújtanak, hanem a helyi közösségek megtartó erejét is jelentik. Ha egy iskola vagy óvoda bezár, gyakran az egész település jövője válik bizonytalanná, hiszen a fiatal családok elköltöznek, a közösségi élet elsorvad.

– Sokan azt gondolják, hogy ez kizárólag vallási kérdés. Valóban így van?

– Egyáltalán nem. Ez nem egyházi ügy, hanem kőkemény vidékfejlesztési és vidékpolitikai kérdés. Megmutatja azt, hogy a Tisza Párt gyakorlatilag a magyar vidék ellehetetlenítését készíti elő. Ezek az intézmények világnézettől függetlenül mindenkit ellátnak. Nem azt nézik, ki milyen felekezethez tartozik, hanem azt, ki szorul segítségre, oktatásra, gondoskodásra. Mivel sok elmaradott térségben kizárólag az egyházak működtetnek óvodát, iskolát, idősgondozó-, vagy szociális szolgáltatást, ezek megszűnése nemcsak intézményi, hanem egyben társadalmi válságot idézne elő.