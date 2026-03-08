Soltész Miklós: Néhány hét múlva Magyarországon válaszúthoz érkezünk

Ünnep volt Bonyhádon: a Völgység fővárosának is nevezett településen átadták a felújított Szentháromság-szoborot. Az ünnepségen Soltész Miklós is beszédet mondott.

A felújított szobrot Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg Fotó: Soltész Miklós Facebook-oldala

– Néhány hét múlva Magyarországon válaszúthoz érünk, ami nemcsak az ország életére, hanem a határon túl élő magyarokra is kihathat – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Hozzátette, „a tétet felemelték kívülről – nem mi akartuk – egész Európára”.

Biztatok mindenkit, hogy amikor döntés elé kerül – legyen német nemzetiségi, aki a nemzetiségi listát támogatja, vagy bárki más –, vegye figyelembe, hogy kik azok a vezetők, akik amikor nagy nehézség, baj van, vagy amikor örömmel kell valamit megünnepelnünk, a nemzet, a nép, a magyarság, a németség mellé állnak

– mondta az államtitkár.

Úgy folytatta, vegyék figyelembe azt is, hogy kik azok, akik „folyamatosan fanyalognak, akiknek soha semmi nem tetszik, és mindennel csak bajuk van”. – Olyanokra nehéz bízni az országot – jegyezte meg.

– Hiszem azt, hogy a magyar emberek, az itt élő nemzetiségek józanul tudnak dönteni. Biztatom is önöket, hogy ez a józanság a jövő hónapban, húsvét után legyen meg. Most nehéz időket élünk szerte a világban, imádságra, békességre nagy szükség van

– fogalmazott.

Ezt megelőzően a többi között arról beszélt, hogy amikor „valami szép történik, valamitől megmenekülünk vagy valaminek az eredménye a közösséget nagy mértékben szolgálja”, vannak, akik mulatozásba kezdenek, kivetkőznek emberi mivoltukból, és vannak, voltak olyanok is, akik egy-egy ilyen eseményt megtiszteltek ünnepekkel és adott esetben szobrok, emlékművek állításával. Ez történt 230 évvel ezelőtt Bonyhádon is – utalt az 1796-ban felállított Szentháromság-szoborra.

Akik csak fanyalognak, másokra mutogatnak, azokat a történelem elfelejti, míg azokra hosszú távon emlékezünk, akik nemzeteket, városokat vezetnek, vagy a közösségért tettek valamit

– hangoztatta.

Soltész Miklós megemlítette, hogy

az elmúlt években Bonyhádon is sok mindent megvalósítottak, idén pedig megújulhat a helyi evangélikus gimnázium, a német közösségi ház és a németség kitelepítésére emlékező Anyai fájdalom című szobor.

Csibi Krisztina, a térség fideszes országgyűlési képviselője, képviselőjelölt arról beszélt, hogy a hét méter magas, barokk alkotás jelképpé vált Bonyhádon az eltelt több mint két és egyenegyed század alatt.