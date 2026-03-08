bonyhádsoltész miklósVálasztás 2026szobor

Soltész Miklós: Néhány hét múlva Magyarországon válaszúthoz érkezünk

A Tolna vármegyei Bonyhádon, a Szabadság téren álló, felújított Szentháromság-szobor ünnepélyes átadásán mondott beszédet Soltész Miklós. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára mindenkit arra biztatott: amikor döntenie kell, vegye figyelembe, kik azok a vezetők, akik amikor nagy nehézség, baj van, vagy amikor örömmel kell valamit megünnepelnünk, a nemzet mellett állnak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 08. 15:56
Ünnep volt Bonyhádon: a Völgység fővárosának is nevezett településen átadták a felújított Szentháromság-szoborot. Az ünnepségen Soltész Miklós is beszédet mondott. 

A felújított szobrot Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg Fotó: Soltész Miklós Facebook-oldala

– Néhány hét múlva Magyarországon válaszúthoz érünk, ami nemcsak az ország életére, hanem a határon túl élő magyarokra is kihathat – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Hozzátette, „a tétet felemelték kívülről – nem mi akartuk – egész Európára”.

Biztatok mindenkit, hogy amikor döntés elé kerül – legyen német nemzetiségi, aki a nemzetiségi listát támogatja, vagy bárki más –, vegye figyelembe, hogy kik azok a vezetők, akik amikor nagy nehézség, baj van, vagy amikor örömmel kell valamit megünnepelnünk, a nemzet, a nép, a magyarság, a németség mellé állnak

– mondta az államtitkár.

Úgy folytatta, vegyék figyelembe azt is, hogy kik azok, akik „folyamatosan fanyalognak, akiknek soha semmi nem tetszik, és mindennel csak bajuk van”. – Olyanokra nehéz bízni az országot – jegyezte meg.

– Hiszem azt, hogy a magyar emberek, az itt élő nemzetiségek józanul tudnak dönteni. Biztatom is önöket, hogy ez a józanság a jövő hónapban, húsvét után legyen meg. Most nehéz időket élünk szerte a világban, imádságra, békességre nagy szükség van

– fogalmazott.

Ezt megelőzően a többi között arról beszélt, hogy amikor „valami szép történik, valamitől megmenekülünk vagy valaminek az eredménye a közösséget nagy mértékben szolgálja”, vannak, akik mulatozásba kezdenek, kivetkőznek emberi mivoltukból, és vannak, voltak olyanok is, akik egy-egy ilyen eseményt megtiszteltek ünnepekkel és adott esetben szobrok, emlékművek állításával. Ez történt 230 évvel ezelőtt Bonyhádon is – utalt az 1796-ban felállított Szentháromság-szoborra.

Akik csak fanyalognak, másokra mutogatnak, azokat a történelem elfelejti, míg azokra hosszú távon emlékezünk, akik nemzeteket, városokat vezetnek, vagy a közösségért tettek valamit 

– hangoztatta.

Soltész Miklós megemlítette, hogy 

az elmúlt években Bonyhádon is sok mindent megvalósítottak, idén pedig megújulhat a helyi evangélikus gimnázium, a német közösségi ház és a németség kitelepítésére emlékező Anyai fájdalom című szobor.

Csibi Krisztina, a térség fideszes országgyűlési képviselője, képviselőjelölt arról beszélt, hogy a hét méter magas, barokk alkotás jelképpé vált Bonyhádon az eltelt több mint két és egyenegyed század alatt.

A szobrot Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg, aki azt mondta, hogy a 18. század járványai és tűzvészei után ma „szellemi, lelki járvány és tűzvész” van, és nincs más lehetőség, mint összefogni. A püspök elmondta XIV. Leó pápának a leszerelésért és a békéért mondott imádságát.

A műemlék építményt Walter József bonyhádi orvos állíttatta. A mészkőből készült, copf stílusú elemeket is tartalmazó, késő barokk kompozícióban az oszlop tetején a Szentháromság-szoborcsoport, lejjebb Szent Péter és Pál, József, Mária és Rozália, a két oldalon Szent Flórián és Sebestyén szobra látható. A párkányon helyezték el az Immaculata-szobrot.

A Szentháromságot 1934-ben és az 1980-as években is felújították. Ezúttal 20 millió forint kormánytámogatással konzerválták az eredetinek tekinthető felületeket, javították a kőanyagot, eltávolították a korábbi, helytelen kiegészítéseket és pótolták a plasztikai hiányokat. A projekt keretében felújították a kovácsoltvas kerítést és rendbe hozták a szobor környezetét is – ismertette a bonyhádi plébánia a honlapján.

Borítókép: Soltész Miklós államtitkár a szobor átadásán (Fotó: Facebook)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

