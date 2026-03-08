Vitályos Eszterszentendrelövöldözés

Büntetőeljárást indított a rendőrség a fideszes aktivistára gázpisztollyal lövést leadó polgár ügyében

A szentendrei rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást, miután egy polgár rálőtt Vitályos Eszter segítőjére, aki aláírásokat gyűjtött a fideszes politikusnak.

2026. 03. 08. 14:47
Büntetőeljárást folytat a rendőrség annak a polgárnak az ügyében, aki Szentendrén gázpisztollyal rálőtt Vitályos Eszter fideszes országgyűlési képviselő aktivistájára, miközben aláírást gyűjtött a kormányszóvivőnek.

Vitályos Eszter, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára beszédet mond a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által alapított szakmai díjak átadásán a Budapest Music Centerben 2025. december 11-én. MTI/Kovács Attila
Vitályos Eszter Fotó: MTI

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a HVG megkeresésére azt közölte: „a kérdezett ügyben a szentendrei rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást, melynek részleteiről az eljárás jelenlegi szakaszában nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni.”

Vitályos Eszter, a térség kormánypárti jelöltje közvetlenül a történtek után nyomatékosan kérte az aktivistát, hogy mindenképpen tegyen feljelentést a rendőrségen. 

A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy Szentendrén szombaton

egy önkéntesre lövést adtak le, miközben házról házra járva kopogtatott.

Később az is kiderült, hogy a lövést gázpisztolyból adták le. Az aktivista elmondta: a bemutatkozás után a felkeresett fél egy pillanatra türelmet kért, majd kihajolt az ablakon és lőtt. Szerencsére Vitályos Eszter segítőjének

 sikerült elszaladnia, nem sérült meg.

Vasárnap délelőtt Vitályos Eszter hívószavára közös kiálláson ítélték el az erőszakot a polgárok, az erőszak ellen szólaltak fel Szentendrén. Nem ez volt azonban az egyetlen incidens: a fideszesek azt tapasztalták, hogy plakátjaikat rongálják, lopják, az önkénteseiket sértegetik és inzultálják.

Borítókép: Vitályos Eszter (Fotó: Facebook)


