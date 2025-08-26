Európa megértette: Orbán Viktornak igaza volt

Rendkívüli

A migráció ügye a nagy bevándorlási hullám alatt kettéosztotta Európát. Orbán Viktor magyar miniszterelnök már akkor jelezte: az ellenőrizetlen bevándorlás meg fogja változtatni Európát, és nem a javára. Ezen álláspont miatt rengeteget támadták hazánkat, azonban egy évtized távlatából a miniszterelnököt csendben megköveti Európa.

2025. 08. 26.
Orbán Viktornak igaza volt (Fotó: AFP)
A miniszterelnök már a migrációs válság kezdetén egyértelművé tette a magyar álláspontot, ami sokaknak nem tetszett. Hiszen Orbán Viktor már akkor jelezte: a bevándorlás nemzeti hatáskör, a migráció pedig strukturális veszélyt jelent Európára nézve. 

Orbán Viktor kemény lépéseit sokan kritizáltak ma már azonban ez a sztenderd
Tíz év távlatából az már nem lehet kérdés, hogy a magyar miniszterelnöknek igaza lett, hiszen a befogadást hirdető országok, mint Németország, mára már kénytelenek szembenézni az elhibázott döntéseik következményeivel. 

Ezek közül természetesen a bűnözés növekedése és az egyre látványosabban körvonalazódó párhuzamos társadalom az, ami a leginkább érezteti hatását. A felszín alatt azonban történt egy fordulat, amiről ugyan nem beszél az Európai Unió ettől még azonban valós.

 A tagállamok szépen lassan fellázadtak és elkezdtek szigorítani. 

A Der Standard nemrég közölt véleménycikkében fel is hívja rá a figyelmet, hogy habár a magyar miniszterelnököt szinte mindenki kritizálta, mára már sokan megkövették. Szinte egymást érik a szigorítások még abban a Németországban is, ahol a Wilkommenskultur oly sokáig meghatározta a politikát. A magyar miniszterelnök határzárát, a rendőrség és a katonaság bevetését minden baloldali politikus igyekezett autoriter lépésként beállítani, ma már azonban ezek az intézkedések több európai országban is sztenderdnek számítanak. 

Határzár, kitoloncolások, ellenőrző pontok és tranzitzónák tarkítják a kontinens térképét.

Orbán követendő példa lett az EU-ban

Habár a képlet egyértelműnek tűnik, Brüsszel, úgy látszik, továbbra sem tudja megfelelően olvasni a történéseket. A Közös Európai Menekültügyi Rendszer ugyan szigorított, azonban még így is a központi elosztáson van a fő hangsúly. 

Ennek kapcsán azonban már több európai ország is csatlakozott hazánkhoz és jelezte: nem fogadja majd el a migránsok elosztását. 

Orbán Viktort ugyan még mindig támadja Brüsszel, az igazság azonban az, hogy a tagországok kormányai egymásra licitálva szigorítanak, miután az európai emberek egyértelművé tették, hogy nem kérnek a migrációból és az azzal járó negatív hatásokból. Brüsszel szigorúbb döntése mögött is lényegében a félelem húzódik meg, miután az elmúlt időszakban a kontinensen elsöprő választási sikereket értek el azok a jobboldali pártok, akik Orbán Viktorhoz hasonló állásponton vannak a migráció kapcsán. 

 

