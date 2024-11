Lelepleződött a Szu–57 lopakodó vadászgép titkos fegyverzete

Bár a Szu–57 végleges fegyverzete továbbra is részben homályban marad, a most nyilvánosságra került kép nagy lépés a gép képességeinek jobb megértése felé. A Szu–57 az orosz légierő eddigi legfejlettebb, ötödik generációs vadászrepülőgépe, amely lopakodó képességekkel, korszerű avionikával és fegyverzettel rendelkezik. A most nyilvánosságra került fotó rávilágít arra, hogy a gép fegyvertárolóját feltehetően az új R–74-es rövid hatótávolságú levegő-levegő rakéta (RVV-MD) számára terveztek.

Borítókép: Szuhoj Szu–57-es repül a Kreml felett a Győzelem napi felvonulás főpróbáján a Kreml előtt a Vörös téren 2021. május 7-én Moszkvában (fotó: AFP)