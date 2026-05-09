Megroppant az osztrák kormánykoalíció

A Szabadságpárt tarolna

A felmérés legnagyobb nyertese egyértelműen a Szabadságpárt. Herbert Kickl pártja 37 százalékon áll, ami újabb két százalékpontos erősödést jelent az előző méréshez képest. Ez azt is jelenti, hogy az FPÖ akár 73 mandátumot is szerezhetne, szemben a jelenlegi 57-tel.

Mindeközben a két hagyományos nagy párt történelmi mélypontra süllyedt: az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a szociáldemokrata SPÖ egyaránt 19 százalékon áll. A liberális NEOS nyolc százalékra erősödött, míg a Zöldek tíz százalékon stagnálnak.

Herbert Kickl a legnépszerűbb

A felmérés szerint a kancellárjelöltek versenyében is fölényesen vezet Herbert Kickl. Az FPÖ elnökét a választók 33 százaléka támogatná, ami több, mint amennyit a három kormánypárti vezető együtt kapna.

Christian Stocker jelenlegi kancellár 12 százalékon áll, Andreas Babler kilenc százalékot kapott, míg Beate Meinl-Reisingert hét százalék támogatná. A Zöldek vezető politikusa, Leonore Gewessler szintén hét százalékon áll. Sajtóinformációk szerint Kickl már csak két százalékpontra van attól, hogy a kancellárkérdésben nagyobb támogatottságot érjen el, mint az összes többi pártvezető együttvéve.

