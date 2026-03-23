Elhunyt Mimi, Farkasházy Tivadar felesége

78 éves korában elhunyt Benedek Noémi, Mimi, Farkasházy Tivadar felesége. A hírt a humorista-újságíró osztotta meg a Facebook-oldalán.
„Négy éve szörnyű kór támadta meg, csupán minden százezredik magyarnak van hozzá szerencséje, másnap eldőlt, hogy a füredi Tagore sétány közelében él tovább, mert három évtizedig itt érezte magát mindig a legjobban, ahol oly sokan szerették. E sorok írója élete legszebb négy esztendőjét neki köszönheti, mert minden nap, minden éjszaka vele lehetett, s ha olykor pár órára el is ment, tudta, hogy Mimi várja szőkén. Az ő arca kalauzolta végig az úton”
– írta Farkasházy Tivadar. Hozzátette:
„Tudata végig teljesen tiszta maradt, még akkor is, amikor már csak egy ágy és egy fotel jelentette számára a világot. Mennyei ajándék volt minden vele töltött perc, óra, még akkor is, ha az embere állandóan azt látta, hogy az angyala már bontogatja a szárnyait. Vasárnap még megvárta a két fiát, s húsz percre rá végleg elrepült kedvenc színébe, a nagy türkizkékségbe.”
