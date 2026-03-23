Elhunyt Mimi, Farkasházy Tivadar felesége

„Tudata végig teljesen tiszta maradt, még akkor is, amikor már csak egy ágy és egy fotel jelentette számára a világot. Mennyei ajándék volt minden vele töltött perc, óra, még akkor is, ha az embere állandóan azt látta, hogy az angyala már bontogatja a szárnyait. Vasárnap még megvárta a két fiát, s húsz percre rá végleg elrepült kedvenc színébe, a nagy türkizkékségbe.”