Csíkos pólót tekert a feje köré a fiatalember, nehogy felismerjék a dohányboltban, de így sem jött be a trükk

Azonban megszólalt az üzlet riasztója, így a tulajdonos tetten érte. Dulakodás alakult ki, a tolvaj

megbánod, hogy bántottál, mert kés van nálam!

felkiáltással fenyegetőzött. A sértett elengedte a gyanúsítottat, aki a zsákmánnyal elfutott. A bejelentés után a rendőrök szemlét tartottak, megtalálták a kést, ami a tettes ruházatából kiesett. Megállapították az elkövető személyazonosságát, aki délben már a rendőrségen ült.