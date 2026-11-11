Tiltakozik az MMA az NKA tervezett átalakítása ellen
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagjai és a Nemzeti Kulturális Alapba (NKA) delegált képviselői közös nyilatkozatban fogalmazták meg aggályaikat az alap működését érintő, társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítási javaslattal kapcsolatban. Az aláírók hangsúlyozták, hogy az MMA delegáltjai kezdettől fogva a kulturális és művészeti szempontok érvényesítésén dolgoztak az NKA-ban. Szerintük az akadémia delegálási jogkörei nem kiváltságot jelentenek, hanem felelős szakmai munkát tesznek lehetővé.
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