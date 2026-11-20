Jogi alapfokon bukott el az Amnesty International legújabb akciója, a Kúria közleményben reagált
Törvénysértőnek minősítette a Kúria két tanácselnöki kinevezését az Amnesty International Magyarország. A Kúria közleményében indokolta, mindkét döntésnek törvényes alapja volt, és a bírósági gyakorlatban korábban is többször éltek a pályázat nélküli kinevezés lehetőségével.
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