Fogást keresnek az elnökválasztás előtt: házkutatást tartottak Le Penéknél
A Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés párizsi székházában és a francia belügyminisztériumban is házkutatást tartottak, mert felmerült a gyanú, hogy bizalmas nyomozati információk szivárogtak ki a tárcából a jobboldali párthoz. Az ügyben egy magas rangú tisztviselő neve is előkerült, miközben a 2027-es elnökválasztás előtt Le Pen továbbra is vezeti a közvélemény-kutatásokat.
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