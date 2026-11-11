Itt a fordulat a francia elnökválasztás előtt: új név került a kalapba, Macronék félhetnek

Marine Le Pen toronymagasan vezeti a felméréseket a francia elnökjelöltek között (Fotó: FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Ugyanez a felmérés azt is előrevetíti, hogy Le Pen a második fordulóban is fölényes győzelmet aratna minden lehetséges ellenfelével szemben: a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchont 68 százalékkal, Édouard Philippe-et pedig 58 százalékkal győzné le.

A 2027. április 18-ra kitűzött elnökválasztási első forduló előtt rendkívül népes a mezőny, hiszen már mintegy negyven bejelentett vagy valószínűsíthető jelölt neve merült fel. A hivatalos induláshoz azonban szigorú feltételeknek kell megfelelniük: a jelölteknek legalább ötszáz választott tisztségviselői ajánlást kell összegyűjteniük. A februárban nyíló benyújtási időszakot követően a támogatói aláírásoknak legkésőbb március 18-ig kell beérkezniük az Alkotmánytanácshoz.