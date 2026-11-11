Itt a fordulat a francia elnökválasztás előtt: új név került a kalapba, Macronék félhetnek

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Másodszor is megméreti magát a francia államfőválasztáson a jobboldali Reconquete (Visszahódítás) párt vezetője. Éric Zemmour kedd este jelentette be indulását, programjának középpontjába pedig a nemzeti identitás megőrzését, valamint a tartósan munkanélküli külföldiek kitoloncolását állította.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 11. 15:26
Éric Zemmour is elindul a francia elnökválasztáson
Éric Zemmour is elindul a francia elnökválasztáson Fotó: BASTIEN OHIER Forrás: Hans Lucas
Marine Le Pen toronymagasan vezeti a felméréseket a francia elnökjelöltek között (Fotó: FRANCOIS LO PRESTI / AFP)
Marine Le Pen toronymagasan vezeti a felméréseket a francia elnökjelöltek között (Fotó: FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Ugyanez a felmérés azt is előrevetíti, hogy Le Pen a második fordulóban is fölényes győzelmet aratna minden lehetséges ellenfelével szemben: a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchont 68 százalékkal, Édouard Philippe-et pedig 58 százalékkal győzné le.

A 2027. április 18-ra kitűzött elnökválasztási első forduló előtt rendkívül népes a mezőny, hiszen már mintegy negyven bejelentett vagy valószínűsíthető jelölt neve merült fel. A hivatalos induláshoz azonban szigorú feltételeknek kell megfelelniük: a jelölteknek legalább ötszáz választott tisztségviselői ajánlást kell összegyűjteniük. A februárban nyíló benyújtási időszakot követően a támogatói aláírásoknak legkésőbb március 18-ig kell beérkezniük az Alkotmánytanácshoz.

Éric ZemmourMarine Le PenEmmanuel MacronSzóljon hozzá!

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