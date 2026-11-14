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Teddy Riner ippont dobna a francia kampányon — nem ő az egyetlen élsportoló, aki harcba szállhat az Élysée-palotáért + videó

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A tatamin már mindent megnyert Teddy Riner, most Franciaország vezetésére pályázik, miközben Christine Lagarde neve is egyre gyakrabban merül fel a 2027-es elnökválasztás kapcsán. A dzsúdólegenda már hivatalosan bejelentette indulását, az Európai Központi Bank távozó elnöke azonban egyelőre csak lehetséges politikai szereplőként került a találgatások középpontjába.

Szőcs László
2026. 11. 14. 14:59
Teddy Riner ippont dobna a francia kampányon — nem ő az egyetlen élsportoló, aki harcba szállhat az Élysée-palotáért + videó
Teddy Riner francia dzsúdókirály Fotó: RICHARD A. BROOKS Forrás: AFP

Saját meghatározása szerint Riner sem jobboldali, sem baloldali politikusként nem kíván fellépni, hanem a franciák egyesítését tűzte ki célul.

Neve több mint ismert a francia közvélemény előtt. A tengerentúli, guadeloupe-i születésű sportoló a világ egyik legeredményesebb dzsúdósa: tizenegy világbajnoki címet szerzett, egyéniben háromszor (2012, 2016, 2024), csapatban pedig kétszer (2020, 2024) lett olimpiai bajnok. Franciaországban valóságos nemzeti ikonnak számít, a 2024-es párizsi olimpia egyik legnagyobb sztárja volt.

Középre húz 

A népszerűség azonban még nem jelent politikai támogatottságot. Az Ifop novemberi felmérése szerint a megkérdezettek 22 százaléka kész lenne rá szavazni, miközben 70 százalék kedvező véleménnyel van róla. Ez első pillantásra figyelemre méltó eredmény, de nem tényleges választási előrejelzés: a kutatás nem a már ismert politikai jelöltekkel összevetve mérte a támogatottságát. Ráadásul az elnökjelöltséghez legalább ötszáz választott francia tisztségviselő ajánlását is össze kell gyűjtenie.

A politikai tapasztalat és a részletes program hiánya komoly hátrány lehet a Marine Le Pen nevével fémjelzett jobboldal és a Jean-Luc Mélenchon vezette radikális baloldal versenyében. A felmérések szerint a döntő, második fordulóban Le Pen minden potenciális ellenfelét maga mögé utasítaná, és Mélenchont is kétharmados többséggel győzné le. 

President of Rassemblement National parliamentary group Marine Le Pen takes part in a debate opposing 7 candidates for the 2027 French presidential election, on the second day of La REF 2026 meeting of French entrepreneurs, organised by the MEDEF, at the Chatrier tennis court at Roland-Garros venue in Paris on August 27, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
Marine Le Pen. Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Még különösebb Christine Lagarde lehetséges politikai visszatérése. A 70 éves közgazdász és jogász október végén jelentette be, hogy 2027. február 7-i hatállyal idő előtt távozik az Európai Központi Bank éléről. Indoklása szerint vissza akarja nyerni a szabad véleménynyilvánítás lehetőségét. Ez az időzítés azonnal találgatásokat indított el arról, hogy a francia politikai centrum új reménységeként léphet-e színre.

ATTENTION: PHOTO MONTAGE: European Central Bank: Christine Lagarde will step down on February 7, 2027. ARCHIVE PHOTO. ?SVEN SIMON Fotoagentur GmbH & Co. Pressefoto KG # Seidlhofstr. 10 # 85540 Haar # GLS Bank IBAN DE75 4306 0967 4030 0251 00 # BIC GENODE (Photo by Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Christine Lagarde. Fotó: Europress/AFP/Frank Hoermann

Lagarde sportmúltja is figyelemre méltó: fiatalon a francia szinkronúszó-válogatott tagja volt. Pályafutása azonban hamar más irányt vett. Ügyvédként az Egyesült Államokban is dolgozott, majd 2005-ben lépett be a francia kormányba. Nicolas Sarkozy elnöksége alatt előbb külkereskedelmi, majd mezőgazdasági miniszter lett, 2007 és 2011 között pedig a gazdasági és pénzügyi tárcát vezette. Ő volt az első nő, aki a G7 országcsoport egyik tagjában ezt a tisztséget betöltötte.

Nemzetközi karrierje még magasabbra ívelt: 2011-ben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) első női vezérigazgatója lett, 2019 novemberétől pedig az Európai Központi Bank elnöke. Pályafutását ugyanakkor árnyék is kíséri: 2016-ban a francia Köztársasági Bíróság gondatlanság miatt bűnösnek mondta ki a Bernard Tapie-ügyben, büntetést azonban nem szabott ki rá.

Nem lenne sok ideje kampányra 

Lagarde esetében egyelőre jóval bizonytalanabb a politikai forgatókönyv. A Toluna–Harris Interactive novemberi felmérése 16 százalékra mérte azok arányát, akik potenciálisan rá szavaznának, ám ez sem tényleges választási szándékot mutat, hangsúlyozzák elemzők. A Le Monde napilap szerint konkrét kampány-előkészületeknek egyelőre nincs nyoma. Ráadásul a jegybankelnöki tisztség politikai semlegességet követel, távozása után pedig rendkívül szűk idő állna rendelkezésére a szükséges ajánlások összegyűjtéséhez.

A két lehetséges jelölt esélyei ezért egészen más természetűek. Riner a népszerűségét próbálja politikai tőkévé alakítani, Lagarde viszont a gazdasági és nemzetközi tapasztalatára építhetne. Előbbi számára a kormányzóképesség bizonyítása, utóbbi számára a politikai ambíciók tisztázása lehet a legnagyobb akadály. 

 

Teddy RinerÉlysée-palotaFranciaországEurópai Központi BankdzsúdóChristine Lagardeelnökválasztási kampánySzóljon hozzá!

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