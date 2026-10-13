Saját hazájából érte rasszista támadás a francia cselgáncskirályt

Rasszista támadás Riner ellen

Teddy Riner szeptemberben a francia közélet egyik legvitatottabb szereplőjévé vált. Egy francia tévéműsorában hazája politikai légkörről beszélt, és aggodalmát fejezte ki a szélsőjobboldal erősödése miatt. „Az aggaszt, hogy milyen irányba halad az ország.

Megijeszt a szélsőségek előretörése

– mondta, majd egyértelművé tette, hogy elsősorban a szélsőjobboldal térnyerésére gondol. A kijelentésére Pascal Praud, a CNews műsorvezetője reagált élesen. Bírálta a sportoló megszólalását, azt mondta, hogy szerinte Riner csak közhelyeket puffogtatott, s nem indokolta meg, miért gondolja azt, amit. Riner nem hagyta válasz nélkül a kritikát. Közösségi oldalán azt írta, hogy egy élsportolónak is joga van figyelemmel kísérni hazája állapotát. Sőt, joga van megszólalni is. „Nagyon szeretem Franciaországot” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy az ország történelmét, örökségét, köztársasági értékeit és sokszínűségét is védeni akarja.

Teddy Riner gyakran szólal meg közéleti kérdésekben is - Fotó: HAHN LIONEL / KMSP

A kiváló sportoló nyilatkozata nagy vihart kavart. Számos gyűlölködő, rasszista üzenetet kapott az interneten. A párizsi ügyészség szeptember 23-án nyomozást indított nyilvános, rasszista sértések és internetes zaklatás gyanúja miatt. Teddy Riner ekkor újra megszólalt. „Elmentem a tévébe és elmondtam, hogy aggódom Franciaországért. Ezzel bárki szabadon egyetérthet, vagy vitatkozhat velem. A vita és az ellenvélemény legitim. A gyűlölet és a rasszizmus nem az. Továbbra is szabadon fogok véleményt nyilvánítani, tisztelettel és gyűlölet nélkül” – ígérte.

Riner október elején ismét közéleti kérdésben nyilvánult meg. A francia középiskolai tiltakozások és erőszakos cselekmények miatt elítélte az erőszakot, ugyanakkor óva intett attól, hogy egy egész generációt megbélyegezzenek. „Egy égő iskola emberéleteket sodor veszélybe” – írta. Hozzátette, hogy a felelősöket azonosítani kell, nem maradhat el a felelősségre vonás sem, de a fiatalok problémáit is meg kell hallgatni.

Nem vagyok hajlandó egy egész generáció fölött ítéletet mondani

– fogalmazott, majd a fiatalok és az oktatási dolgozók támogatása mellett állt ki.