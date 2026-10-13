Saját hazájából érte rasszista támadás a francia cselgáncskirályt

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Az ötszörös olimpiai bajnok klasszis, a francia Teddy Riner nem zárta ki azt, hogy 2028-ban ott legyen pályafutása hatodik nyári olimpiáján is. Teddy Riner a cselgáncs legnagyobb királya, s ezt nem csak a méreteit tekintve mondjuk. Két éve nem indult versenyen, miközben politikai megnyilvánulásai is egyre nagyobb vihart kavarnak.

Lantos Gábor
2026. 10. 13. 6:30
A francia Teddy Riner, a judo legnagyobb királya Fotó: COUVERCELLE ANTOINE Forrás: KMSP

Rasszista támadás Riner ellen

Teddy Riner szeptemberben a francia közélet egyik legvitatottabb szereplőjévé vált. Egy francia tévéműsorában hazája politikai légkörről beszélt, és aggodalmát fejezte ki a szélsőjobboldal erősödése miatt. „Az aggaszt, hogy milyen irányba halad az ország. 

Megijeszt a szélsőségek előretörése

– mondta, majd egyértelművé tette, hogy elsősorban a szélsőjobboldal térnyerésére gondol. A kijelentésére Pascal Praud, a CNews műsorvezetője reagált élesen. Bírálta a sportoló megszólalását, azt mondta, hogy szerinte Riner csak közhelyeket puffogtatott, s nem indokolta meg, miért gondolja azt, amit. Riner nem hagyta válasz nélkül a kritikát. Közösségi oldalán azt írta, hogy egy élsportolónak is joga van figyelemmel kísérni hazája állapotát. Sőt, joga van megszólalni is. „Nagyon szeretem Franciaországot” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy az ország történelmét, örökségét, köztársasági értékeit és sokszínűségét is védeni akarja.

Teddy Riner (FRA Judo) is awarded during the Champions Parade following the Paris 2024 Games, at Champ-Elysees, in Paris, France, on September 14, 2024, Photo Lionel Hahn / KMSP (Photo by HAHN Lionel / KMSP via AFP)
Teddy Riner gyakran szólal meg közéleti kérdésekben is - Fotó: HAHN LIONEL / KMSP

A kiváló sportoló nyilatkozata nagy vihart kavart. Számos gyűlölködő, rasszista üzenetet kapott az interneten. A párizsi ügyészség szeptember 23-án nyomozást indított nyilvános, rasszista sértések és internetes zaklatás gyanúja miatt. Teddy Riner ekkor újra megszólalt. „Elmentem a tévébe és elmondtam, hogy aggódom Franciaországért. Ezzel bárki szabadon egyetérthet, vagy vitatkozhat velem. A vita és az ellenvélemény legitim. A gyűlölet és a rasszizmus nem az. Továbbra is szabadon fogok véleményt nyilvánítani, tisztelettel és gyűlölet nélkül” – ígérte.

Riner október elején ismét közéleti kérdésben nyilvánult meg. A francia középiskolai tiltakozások és erőszakos cselekmények miatt elítélte az erőszakot, ugyanakkor óva intett attól, hogy egy egész generációt megbélyegezzenek. „Egy égő iskola emberéleteket sodor veszélybe” – írta. Hozzátette, hogy a felelősöket azonosítani kell, nem maradhat el a felelősségre vonás sem, de a fiatalok problémáit is meg kell hallgatni. 

Nem vagyok hajlandó egy egész generáció fölött ítéletet mondani

– fogalmazott, majd a fiatalok és az oktatási dolgozók támogatása mellett állt ki.

Teddy Riner minden közéleti megnyilvánulása ellenére hangsúlyozta, hogy egyelőre nem készül politikai pályára.

 

Teddy RinercselgáncsFranciaországolimpiaSzóljon hozzá!

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