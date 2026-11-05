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Elolvadt Fico kormánytöbbsége, de ő nem tart a közeljövőtől, inkább Lembergbe utazott

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Az ellenzék szerint ellenzéki, saját maga szerint viszont kormánypárti politikus a mérleg nyelve. Fico eközben Ukrajnában elmondta: támogatja az EU-csatlakozásukat.

Szőcs László
Forrás: MTI, Ma7, Új Szó2026. 11. 05. 19:29
Elolvadt Fico kormánytöbbsége, de ő nem tart a közeljövőtől, inkább Lembergbe utazott
Robert Fico szlovák és Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnök Lembergben (Lviv). Fotó: TERESHCHENKO OLEH

Elemzők rámutatnak: a kormánykoalíciót támogató parlamenti képviselők pártváltása okozta bonyodalmak ellenére a legfontosabb törvényt, a jövő évi költségvetésről szólót októberben minden nehézség nélkül sikerült elfogadni, és a kormányprogramban szereplő jogalkotási tervet is különösebb gond nélkül valósítja meg a kormány.

Fico támogatja az ukrán EU-csatlakozást  

Fico csütörtökön már maga mögött hagyta Pozsonyt, és Lembergbe (Lvivbe) utazott, ahol Szerhij Koreckij ukrán kormányfővel tárgyalt, némiképp igazítva a Nyugat-Európában oroszpártinak tartott imázsán.

A közös kormányülésen Szlovákia és Ukrajna kétnyelvű gimnáziumok létrehozásáról, valamint az atomenergetikai szakemberképzés összehangolásáról állapodott meg a pozsonyi Új Szó beszámolója szerint. A felek az ukrajnai háború utáni energetikai és közlekedési együttműködésről is tárgyaltak.

Fico egyben humanitárius segítséget ígért Ukrajnának, és támogatásáról biztosította az ország európai uniós csatlakozási törekvéseit. 

A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Pozsony kész megosztani Kijevvel az uniós tagsághoz vezető folyamat során szerzett tapasztalatait. Ugyanakkor bírálta az Európai Uniót, amiért szerinte nem képes olyan kezdeményezéseket elindítani, amelyek elősegíthetnék a háború lezárását. Úgy fogalmazott, az uniónak a saját belső ügyein túl komolyabb kérdésekkel is foglalkoznia kellene. 

Borítókép: Robert Fico szlovák és Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnök Lembergben (Lviv). (Fotó: TERESHCHENKO OLEH / Szerhij Koreckij Facebook-oldala) 

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