Rendkívüli

Bíróság dönthet az ügynökaktákról: sérelemdíjat is követelhetnek a meghurcoltak

Rendkívüli

Vagyonadó: a NAV miatt kaphat léket a Tisza egyik legfontosabb terve?

„Tuskék Brüsszelre gondolva léptek fel” – mondja lapunknak az Ordo Iuris lengyel jogi intézet elnöke

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A múlt pénteken Varsóban történtek után kiegyezés csak egy feltétellel lehetséges: ha előbb helyreáll az állam jogszerű működése – mondja a lapunknak adott interjúban Jerzy Kwasniewski, a lengyelországi törvényesség visszaállítását sürgető tizenegy szervezet egyike, az Ordo Iuris konzervatív jogi intézet elnöke. Kwasniewski egyetért azzal, hogy a hadiállapot 1981-es kihirdetése, azaz Wojciech Jaruzelski kommunista vezető hatalmának megszilárdítása óta példátlan események színhelye volt a lengyel főváros.

Szőcs László
2026. 11. 07. 5:00
„Tuskék Brüsszelre gondolva léptek fel” – mondja lapunknak az Ordo Iuris lengyel jogi intézet elnöke
Jerzy Kwasniewski, a lengyel Ordo Iuris konzervatív elemzőintézet elnöke. Fotó: Kurucz Árpád Fotó: Kurucz Árpád

Lengyelországon kívüli tényezők is szerepet játszottak mindebben? Ha igen, kik?
– A parancsot Varsóban adták ki. A Rzeczpospolita napilap arról számolt be: a döntést politikai szinten hozták meg, és előre csak három rendőrparancsnok tudott a műveletről. De Donald Tusk kormánya Brüsszelre gondolva lépett fel. Michael McGrath uniós biztos és az Európai Bizottság szóvivője is egy napon belül kijelentette, az alkotmánybírók megválasztása a szejm hatáskörébe tartozik – ebben a Velencei Bíróság véleményére és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságára hivatkoztak. Szemet hunyva afelett, hogy a lengyel jog nem ismeri az említett „felfüggesztést”, az alkotmánybírói hivatal elfoglalásának pedig feltétele az államelnök jelenlétében történő beiktatás. Ez tipikus brüsszeli kettős mérce, amelyet az elmúlt évtizedben gyakran láttunk. A „jogállamiságot” fegyverként vetik be a konzervatív kormányokkal szemben, és amint egy Brüsszelnek megfelelő kormány jut hatalomra, feloldják a korlátozásokat. Gondolom, erről ma Magyarországon is tudnak mesélni.

20260122 Budapest Jerzy Kwasniewski, a lengyel Ordo Iuris konzervatív elemzőintézet elnöke. Fotó: Kurucz Árpád (KA) MW
Jerzy Kwasniewski. Fotó: Kurucz Árpád

Karol Nawrocki államfő erőfeszítéseket tesz valamiféle kiegyezésre. Lehetséges-e ez?
– Az alkotmány értelmében az államelnök annak az őre. Ennek megfelelően járt el pénteken, megszakítva szenegáli hivatalos útját, behatolt az alkotmánybíróság épületébe, követelte a rendőrök visszarendelését, majd másnap minden parlamenti pártot az elnöki palotába hívott. A legtöbb frakció el is ment, ketten Tusk saját koalíciós partnerei közül is, és a legtöbben az alkotmányos rend helyreállítását javasolták. Maga Tusk azonban a televíziós beszédében azt mondta: nincs kompromisszum! A helyzet az, hogy Nawrocki az egyetlen, aki úgy tölti be a hivatalát a közjogi méltóságok közül, hogy közvetlenül a nemzet választotta meg. Már szeptemberben, a bíróság fennállásának negyvenedik évfordulóján azt mondta: a taláros testület a köztársaságé, nem pedig valamely parlamenti többségé kell hogy legyen, a válság pedig nem oldható meg azáltal, hogy valamely politikai befolyás helyét egy másik veszi át. Kiegyezés csak egy feltétellel lehetséges: ha helyreáll előbb a jog szerint működő állam. Tárgyalásokra szólított fel többek között az ügyvédi kamara, az egyház és a kilenc legnagyobb üzleti szervezet. Az egyetlen elutasító hang a miniszterelnöktől érkezett.

Mateusz Morawiecki volt jobboldali kormányfő és pártja bizalmatlansági szavazást kezdeményezett Tuskkal szemben. Mi az esélye, hogy ezzel célt ér?
– Ehhez 231 képviselő szavazata szükséges és egy miniszterelnök-jelölt megnevezése. Morawiecki pártja, a Fejlődés Plusz Marek Jureket javasolja egy ügyvezető kormány élére a jövő évi választásokig. Nem spekulálnék az esélyekkel kapcsolatban, de a megfelelő számú voks csak akkor lenne meg, ha Tusk koalí­ciós partnerei csatlakoznak a jobboldalhoz: a Jog és Igazságossághoz, a Konföderációhoz és Morawiecki frakciójához.

Police block the entrance to the Constitutional Tribunal in Warsaw, Poland, on October 30, 2026, preventing the head of the tribunal, Bogdan Swieczkowski, from entering. Protesters cut through a chain to pass through the police blockade. (Photo by Piotr Lapinski/NurPhoto) (Photo by Piotr Lapinski / NurPhoto via AFP)
Donald Tuskot Wojciech Jaruzelski kommunista vezetőként ábrázoló tüntető a varsói alkotmánybíróságnál. Fotó: PIOTR LAPINSKI / NurPhoto

Mi a legrosszabb forgatókönyv, amit el tud képzelni?
– Ma, amikor ezt az interjút adom, az alkotmánybíróságon azt készítik elő, hogy büntetőeljárás alá vonják Bogdan Swieczkowskit, a testület „felfüggesztett” elnökét. De már a legfelsőbb bíróságot is kinézték maguknak. Nem valószínű, hogy előre hoznák a 2027-es választások időpontját. A valódi veszély az, hogy erőszakkal elfoglalt intézmények által alakított politikai környezetben tartják meg azokat. Éppen azért sürget mindenekelőtt három dolgot az a tizenegy szervezet, amely szombaton aláírta a közös nyilatkozatunkat: a rendőrök kivonását az alkotmánybíróságról, azok nevének a nyilvánosságra hozatalát, akik kiadták a pénteki parancsot és a felelősök bíróság elé állítását államcsíny szervezéséért.

Borítókép: Jerzy Kwasniewski, a lengyel Ordo Iuris konzervatív elemzőintézet elnöke (Fotó: Kurucz Árpád) 

Jerzy KwasniewskiLengyelországlengyel alkotmányKarol NawrockiinterjúalkotmánybíróDonald TuskSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojeleklengyelország

Európa vicsorgása

Sitkei Levente avatarja

Kijózanító, nagyon csattanós pofont kapott Lengyelország, de valójában az egész demokrácia azzal, hogy egyik pillanatról a másikra a Tusk-kormány átlépte az átléphetetlen határt.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu