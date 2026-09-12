Szoboszlai Dominikék a Fulham edzőjének állását is derékba törhetik

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Szombaton délután 16 órakor a Fulhamet fogadja a Liverpool a Premier League-ben. Alexander Isak egyre jobb állapotban van, Cody Gakpo játéka viszont kérdéses, miközben a Fulham kispadján ülő Alvaro Arbeloa először tér vissza edzőként az Anfieldre. A Fulham edzője nehéz helyzetben van, mert Szoboszlai Dominik és társainak újabb győzelme az ő állásának végét is jelentheti Londonban.

Lantos Gábor
2026. 09. 12. 5:20
Szoboszlai Dominik a Fulham ellen léphet pályára szombaton Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
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Isak pénteken arról beszélt, hogy végre ismét érzi a ritmust. „Jól érzem magam, jó helyen vagyok” – mondta, hozzátéve, hogy most az a legfontosabb számára, hogy folytassa ezt a ritmust, és mérkőzésről mérkőzésre tovább javuljon. Iraola szintén elégedetten beszélt róla.

A Liverpool edzője szerint Isak fizikailag jó állapotban van, magabiztosan mozog, és egyre jobban érti, mit várnak tőle a kilences pozícióban.

Ráadásul Iraola szerint Isakot nem szabad kizárólag a góljai alapján megítélni: a támadónak a játék más elemeiben is fontos feladatai vannak.

Ugyanakkor Cody Gakpo kihagyta a szerdai, Atlético Madrid elleni BL-mérkőzést, pénteken még nem lehetett biztosan tudni, pályára léphet-e a Fulham elleni összecsapáson. Jóval megnyugtatóbb a helyzet Bradley Barcolával. A frissen szerződtetett francia szélsőt az Atlético ellen görcsök miatt kellett lecserélni, de a Liverpool edzője szerint nincs sérülése, és játszhat. Ez különösen érdekes, hiszen Barcola szerdán mutatkozott be először kezdőként Liverpool-mezben.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szóba került a pénteki angol sajtóban a Fulham elleni bajnoki kapcsán. 

Szoboszlai helye ezúttal sem tűnik különösebben kérdésesnek: az előzetes várakozások szerint a magyar válogatott csapatkapitánya ismét ott lehet a Liverpool kezdőcsapatában.

Különösen jó előjelekkel készülhet a mérkőzésre, hiszen az Atlético Madrid elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen ő szerezte a Liverpool egyenlítő gólját, ráadásul fontos szerepe volt a fordításban. Kerkez Milos helyzete valamivel érdekesebb, mivel az Atlético ellen a hajrában görcs miatt le kellett cserélni. A pénteki hírek alapján azonban nincs szó komolyabb sérülésről, így a magyar balhátvéd várhatóan bevethető a Fulham ellen is. Ugyanakkor a szakmai stáb számára felmerülhet a pihentetés lehetősége, és több angol előzetesben Kosztasz Tszimikasz neve is felbukkan alternatívaként. 

Arbeloa visszatér az Anfieldre

A mérkőzés egyik különleges szereplője természetesen Alvaro Arbeloa lesz. 

Alvaro Arbeloa, manager of Fulham, gives instructions to his team during the Premier League match between Sunderland and Fulham at the Stadium of Light in Sunderland, United Kingdom, on August 30, 2026. (Photo by Alfie Cosgrove/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
Alvaro Arbeloa, a Fulham edzője az állásával játszik - Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A Fulham jelenlegi vezetőedzője 2007 és 2009 között 98 mérkőzésen szerepelt a Liverpoolban, most azonban először tér vissza az Anfieldre edzőként – ráadásul egy olyan mérkőzésen, amelyen csapatának égető szüksége lenne a pontokra. Arbeloa nem titkolta, hogy különleges érzés lesz visszatérni. „Az Anfield mindig különleges hely lesz számomra” – mondta a spanyol, aki szerint ugyanakkor most már kizárólag a Fulhamre és a három pont megszerzésére kell koncentrálnia. Arbeloa pénteken azt is egyértelművé tette, hogy egy újabb vereség esetén sem akar az állásával foglalkozni. Mint fogalmazott, nem három mérkőzésre vagy egy hónapra érkezett Londonba, hanem azért, hogy jobb csapatot építsen.

 

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