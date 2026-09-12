Szoboszlai Dominikék a Fulham edzőjének állását is derékba törhetik

Isak pénteken arról beszélt, hogy végre ismét érzi a ritmust. „Jól érzem magam, jó helyen vagyok” – mondta, hozzátéve, hogy most az a legfontosabb számára, hogy folytassa ezt a ritmust, és mérkőzésről mérkőzésre tovább javuljon. Iraola szintén elégedetten beszélt róla.

A Liverpool edzője szerint Isak fizikailag jó állapotban van, magabiztosan mozog, és egyre jobban érti, mit várnak tőle a kilences pozícióban.

Ráadásul Iraola szerint Isakot nem szabad kizárólag a góljai alapján megítélni: a támadónak a játék más elemeiben is fontos feladatai vannak.

Ugyanakkor Cody Gakpo kihagyta a szerdai, Atlético Madrid elleni BL-mérkőzést, pénteken még nem lehetett biztosan tudni, pályára léphet-e a Fulham elleni összecsapáson. Jóval megnyugtatóbb a helyzet Bradley Barcolával. A frissen szerződtetett francia szélsőt az Atlético ellen görcsök miatt kellett lecserélni, de a Liverpool edzője szerint nincs sérülése, és játszhat. Ez különösen érdekes, hiszen Barcola szerdán mutatkozott be először kezdőként Liverpool-mezben.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szóba került a pénteki angol sajtóban a Fulham elleni bajnoki kapcsán.

Szoboszlai helye ezúttal sem tűnik különösebben kérdésesnek: az előzetes várakozások szerint a magyar válogatott csapatkapitánya ismét ott lehet a Liverpool kezdőcsapatában.

Különösen jó előjelekkel készülhet a mérkőzésre, hiszen az Atlético Madrid elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen ő szerezte a Liverpool egyenlítő gólját, ráadásul fontos szerepe volt a fordításban. Kerkez Milos helyzete valamivel érdekesebb, mivel az Atlético ellen a hajrában görcs miatt le kellett cserélni. A pénteki hírek alapján azonban nincs szó komolyabb sérülésről, így a magyar balhátvéd várhatóan bevethető a Fulham ellen is. Ugyanakkor a szakmai stáb számára felmerülhet a pihentetés lehetősége, és több angol előzetesben Kosztasz Tszimikasz neve is felbukkan alternatívaként.

Arbeloa visszatér az Anfieldre

A mérkőzés egyik különleges szereplője természetesen Alvaro Arbeloa lesz.