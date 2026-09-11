Nyolcperces ovációt kapott Velencében az Oasis-film, a Gallagher fivérek kibírták egymás mellett

Ugyanakkor nem minden kritikus találta meggyőzőnek ezt a megközelítést. A The Times szerint a film túlságosan könnyen megelégszik az Oasis-mítosz újracsomagolásával, és kevés valódi kérdést tesz fel a Gallagher testvérekről. Más kritikák viszont éppen azt emelik ki, hogy a film koncertfelvételei és a rajongók reakciói jól érzékeltetik, miért volt ekkora jelentősége a visszatérésnek.

A velencei bemutató mindenesetre azt mutatta, hogy az Oasis története még mindig képes megmozgatni a közönséget. A nyolcperces ováció, a közös éneklés és a Gallagher testvérek fogadtatása jóval többnek tűnt egyszerű fesztiváli ünneplésnél.