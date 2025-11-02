Jelzőrakétát dobtak a tömegbe az Oasis koncertjén, Liam Gallagher kiakadt + videó

Veszélyes incidens zavarta meg az Oasis visszatérő turnéjának első állomását Melbourne-ben, ugyanis egy nem túl éles eszű koncertlátogató jelzőrakétát hajított a közönség közé – adta hírül a Complex.
A megdöbbentő eset a banda utolsó dalának, a Champagne Supernovának az előadása közben történt. A repülő „fáklya” pánikot keltett, de a biztonságiak gyorsan közbeléptek. Egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett be a pirotechnikai eszköz a stadionba, illetve hogy megsérült-e valaki.
Liam Gallagher a közösségi oldalán fakadt ki:
Üzenem annak az óriási baromnak, aki a tömegbe dobta a jelzőrakétát: komolyan elcseszett alak vagy, és meg fogod kapni, ami jár, hidd el.
A zenekar az incidens ellenére befejezte a bulit, Liam viszont ingerülten maradt a színpadon.
A melbourne-i fellépés az Oasis Live 25 ausztráliai turnéjának kezdete volt. A legendás banda összesen három koncertet ad pár nap leforgása alatt a kontinensországban.
Borítókép: Az Oasis melbourne-i koncertjén egy jelzőrakéta feldühítette Liam Gallaghert (Forrás: Képernyőkép)