Jelzőrakétát dobtak a tömegbe az Oasis koncertjén, Liam Gallagher kiakadt + videó

Liam Gallagher a közösségi oldalán akadt ki, miután egy rajongó jelzőrakétát dobott a tömegbe az Oasis melbourne-i koncertjén. A frontember „elborult alaknak” nevezte az elkövetőt, és megígérte: „megkapja, ami jár neki”.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 17:26
Veszélyes incidens zavarta meg az Oasis visszatérő turnéjának első állomását Melbourne-ben, ugyanis egy nem túl éles eszű koncertlátogató jelzőrakétát hajított a közönség közé – adta hírül a Complex.

Liam Gallagher of British band Oasis, performs at the GNP Seguros stadium in Mexico City on September 12 2025. (Photo by Carl de Souza / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
Liam Gallagher, az Oasis frontembere Fotó: AFP

A megdöbbentő eset a banda utolsó dalának, a Champagne Supernovának az előadása közben történt. A repülő „fáklya” pánikot keltett, de a biztonságiak gyorsan közbeléptek. Egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett be a pirotechnikai eszköz a stadionba, illetve hogy megsérült-e valaki.

Liam Gallagher a közösségi oldalán fakadt ki: 

Üzenem annak az óriási baromnak, aki a tömegbe dobta a jelzőrakétát: komolyan elcseszett alak vagy, és meg fogod kapni, ami jár, hidd el.

 A zenekar az incidens ellenére befejezte a bulit, Liam viszont ingerülten maradt a színpadon.

A melbourne-i fellépés az Oasis Live 25 ausztráliai turnéjának kezdete volt. A legendás banda összesen három koncertet ad pár nap leforgása alatt a kontinensországban.

Borítókép: Az Oasis melbourne-i koncertjén egy jelzőrakéta feldühítette Liam Gallaghert (Forrás: Képernyőkép)

               
       
       
       

