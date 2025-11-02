Jelzőrakétát dobtak a tömegbe az Oasis koncertjén, Liam Gallagher kiakadt + videó

Veszélyes incidens zavarta meg az Oasis visszatérő turnéjának első állomását Melbourne-ben, ugyanis egy nem túl éles eszű koncertlátogató jelzőrakétát hajított a közönség közé – adta hírül a Complex.

Liam Gallagher, az Oasis frontembere Fotó: AFP

A megdöbbentő eset a banda utolsó dalának, a Champagne Supernovának az előadása közben történt. A repülő „fáklya” pánikot keltett, de a biztonságiak gyorsan közbeléptek. Egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett be a pirotechnikai eszköz a stadionba, illetve hogy megsérült-e valaki.

Not pedro related but this was how close we were to the flare at the oasis concert #oasislive25 @oasis @liamgallagher @NoelGallagher pic.twitter.com/lZcK71oRCY — Marnie🫦 Pedro's age appropriate gf (@marnieispunk) November 2, 2025

Liam Gallagher a közösségi oldalán fakadt ki:

Üzenem annak az óriási baromnak, aki a tömegbe dobta a jelzőrakétát: komolyan elcseszett alak vagy, és meg fogod kapni, ami jár, hidd el.

To the massive CUNT who launched that flare into the crowd last night at the gig in Melbourne you are 1 seriously fucked up individual and you will get yours trust me — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 31, 2025

A zenekar az incidens ellenére befejezte a bulit, Liam viszont ingerülten maradt a színpadon.

A melbourne-i fellépés az Oasis Live 25 ausztráliai turnéjának kezdete volt. A legendás banda összesen három koncertet ad pár nap leforgása alatt a kontinensországban.

Borítókép: Az Oasis melbourne-i koncertjén egy jelzőrakéta feldühítette Liam Gallaghert (Forrás: Képernyőkép)