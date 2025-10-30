Demjén FerencHogyan tudnék élni nélküledkoncert

Demjén Ferenc lerántotta a leplet az év végi dupla koncertről: legendákkal lép fel a legenda

Hatalmas bejelentést tett Demjén Ferenc menedzsmentje.

A Kossuth-díjas énekes december 29-én és 30-án is színpadra áll, tehát az előzetes félelmekkel ellentétben Demjén Ferenc még duplázik is az idén. A közelmúltban még egészségi állapota miatt aggódott érte az ország, ám gyors felépülésének köszönhetően ismét teljes erőbedobással készül a nagyszabású évzáró fellépésekre.

A Bors információi szerint első nap Demjén Ferenc igazi legendákkal osztja meg a színpadot: Presser Gábor, Zorán és Charlie is fellép Demjén Ferenc Aréna-koncertjén, így valódi „mesterhármas” teszi még emlékezetesebbé az idei év záró zenei eseményét.

Másnap, december 30-án Demjén a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén-film fiatal főszereplőit, Törőcsik Franciskát, Kovács Harmatot és Márkus Lucát látja vendégül,  valamint a Kuplung zenekart.

 

