Duplázik Demjén Ferenc az Arénában, ráadásul két teljesen eltérő koncertet ad

Kedves Barátaink! Örömhírt szeretnénk bejelenteni! Demjén Ferenc dupla koncertet ad az Arénában, december 29-én és december 30-án. 29-én legendás barátait hívta meg vendégként, míg 30-án a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén-film fiatal főszereplőit, a Kuplung zenekart, valamint Törőcsik Franciskát, Kovács Harmatot, Márkus Lucát. 30-án a koncert előtt a film is levetítésre kerül. Két korosztály vendégei, de egy közös nevező. Demjén Ferenc.