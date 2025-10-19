Demjén FerencHogyan tudnék élni nélküledkoncertPapp László Budapest Sportaréna

Duplázik Demjén Ferenc az Arénában, ráadásul két teljesen eltérő koncertet ad

A második este nem csak zenei, hanem moziélményt is kapunk. December 30-án ugyanis a Demjén Ferenc slágereire építő Hogyan tudnék élni nélküled? című film szereplői és zenészei kerülnek fókuszba.

Német Dániel
2025. 10. 19. 13:53
Fotó: Varadi Eszter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mióta Demjén Ferenc felépült az otthonában elszenvedett balesetéből, teljes gázra kapcsolt. Októberben már fel is lépett és gőzerővel készült az Aréna-koncertjére, amelyből mint kiderült, nem is egy, hanem mindjárt kettő lesz.

Demjén Ferenc
A Demjén Ferenc dalaira komponált filmet is megnézhetjük a második nap (Forrás: Facebook)

Az énekes menedzsmentje a Facebookon közölte:

Kedves Barátaink! Örömhírt szeretnénk bejelenteni! Demjén Ferenc dupla koncertet ad az Arénában, december 29-én és december 30-án. 29-én legendás barátait hívta meg vendégként, míg 30-án a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén-film fiatal főszereplőit, a Kuplung zenekart, valamint Törőcsik Franciskát, Kovács Harmatot, Márkus Lucát. 30-án a koncert előtt a film is levetítésre kerül. Két korosztály vendégei, de egy közös nevező. Demjén Ferenc.

Borítókép: Demjén Ferenc (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.