„Az idő igaz, s eldönti, ami nem az” – Kötcsén kezdődhet a jobboldal újjáépítése

Politikai fogalommá vált Kötcse

A Polgári piknik az elmúlt több mint két évtizedben a Fidesz politikai évadnyitójává, stratégiai műhelyévé és a jobboldali közösség egyik legfontosabb találkozóhelyévé vált. A Dobozy-kúriában miniszterek, országgyűlési képviselők és pártvezetők mellett írók, művészek, tudósok, egyházi személyiségek, gazdasági szereplők és médiaszemélyiségek is rendszeresen megfordultak.

Orbán Viktor számos, később a kormányzati politika meghatározó elemévé váló gondolatot először Kötcsén fejtett ki.

Itt beszélt 2009-ben a centrális politikai erőtérről és egy tizenöt-húsz évig kormányzó nagy pártról. A későbbi találkozókon szóba került a rezsiharc, a migráció, a kereszténydemokrácia, a háború következtében átalakuló világrend, valamint a gazdasági semlegesség is. Az ott elhangzó beszédek jellegzetes vonása, hogy Orbán Viktor rendszerint nem csupán a következő választásra vagy politikai évadra, hanem tágabb időszakra jelöli ki a Fidesz előtt álló feladatokat. A idei felszólalását elsősorban az teheti jelentőssé, hogy a pártelnök milyen stratégiát hirdet meg a vereséget követő újjáépítéshez.

Vasárnap a Bayer show vendége lesz Orbán Viktor

A kötcsei tanácskozás után Orbán Viktor a nyilvánosság előtt is értékeli a politikai helyzetet. A Fidesz elnöke vasárnap este 21 óra 5 perctől exkluzív interjút ad a Hír TV Bayer show című műsorában. A beszélgetésben várhatóan szóba kerülnek a kötcsei helyzetértékelés legfontosabb megállapításai, valamint a polgári oldal előtt álló feladatok is.