Halász Bencének a fő rivális legyőzése sem volt elég, új magyar csúcs váltóban

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A 4x100 méteres vegyes váltó mellett további négy magyar atléta is részt vett a 2026. évi budapesti atlétikai világdöntő pénteki nyitónapján. A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású staféta új országos rekorddal hetedik lett. Férfi 400 méteres síkfutásban Molnár Attila döntőbe jutott, Enyingi Patrik nem. Férfi-kalapácsvetésben Halász Bence nem a favorit Ethan Katzberg, hanem Merlin Hummel mögött lett második. Kozák Luca nem jutott fináléba 100 méter gáton.

Wiszt Péter
2026. 09. 11. 19:55
Halász Bence a magyarok közül a legjobb esélyekkel várta a budapesti atlétikai világdöntő nyitónapját, végül másodikként zárt Fotó: AFP/Ben Stansall
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Az amerikai 4x100 méteres vegyes váltó lett a világdöntő első győztese
Az amerikai 4x100 méteres vegyes váltó lett a világdöntő első győztese. Fotó: AFP/Ben Stansall

Molnár Attila döntős 400 méteren, Enyingi Patrik nem

Molnár Attila és Enyingi Patrik célja 400 méteren a szombati döntőbe jutás volt. Enyingi az első elődöntő egyes pályáján 45,72 mp-cel kilencedik, Molnár pedig a második futam másik szélén 44,97 mp-cel negyedik lett, így fedett pályás Európa-bajnokunk másnap 18.18-tól finálét futhat.

Halász Bence Katzberg helyett Hummeltől kapott ki

A négysorozatos kalapácsvetésben a világ- és olimpiai bajnok, ezáltal fő riválisnak tartott Ethan Katzberg szektoron kívüli dobással, míg Halász Bence 80,30 méterrel kezdett. A magyar atléta ezzel egy széria után második helyen állt a német Merlin Hummel (81,46 m) mögött. Másodjára Hummel elcsúszott a dobókörben, és Halász kísérlete sem volt érvényes. Aztán Katzbergé sem, így a kanadai a szabályok értelmében nem folytathatta a versenyt.

A vb- és Eb-ezüstérmes Hummel harmadszorra 81,44 m-t dobott. Halász nem javított, de így is maradt második. Az utolsó sorozatban aztán a német és a magyar sem múlta felül addigi legjobbját – Hummel nyert, és gazdagodott 150 ezer dollárral, míg Halász Bencének a második hely és 75 ezer dollár jutott.

Merlin Hummel két dobására sem volt ellenszer, Halász Bence előtt zárva nyert kalapácsvetésben
Merlin Hummel két dobására sem volt ellenszer, Halász Bence előtt zárva nyert kalapácsvetésben. Fotó: AFP/Ben Stansall

Kozák Luca nem jutott fináléba

Kozák Luca az elődöntőből a nap későbbi programjában szereplő fináléba szeretett volna kvalifikálni, az első futam kettes pályáján 12,68 másodperces időeredményt elérve hatodik lett, így ez nem sikerült neki.

Ami a többi számot illeti, női 400 méteres síkfutásban és női 800 méteren elődöntőt rendeztek, továbbá

  • női magasugrásban a világcsúcstartó ukrán Jaroszlava Mahucsih győzött 199 centiméterrel.
  • Női távolugrásban, női 100 méter gáton, férfirúdugrásban, férfi 110 méteres gátfutásban és férfi 5000 méteren szintén győztest avatnak – az eredményekkel cikkünk szintén frissül.

 

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