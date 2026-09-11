Halász Bencének a fő rivális legyőzése sem volt elég, új magyar csúcs váltóban

Az amerikai 4x100 méteres vegyes váltó lett a világdöntő első győztese. Fotó: AFP/Ben Stansall

Molnár Attila döntős 400 méteren, Enyingi Patrik nem

Molnár Attila és Enyingi Patrik célja 400 méteren a szombati döntőbe jutás volt. Enyingi az első elődöntő egyes pályáján 45,72 mp-cel kilencedik, Molnár pedig a második futam másik szélén 44,97 mp-cel negyedik lett, így fedett pályás Európa-bajnokunk másnap 18.18-tól finálét futhat.

Halász Bence Katzberg helyett Hummeltől kapott ki

A négysorozatos kalapácsvetésben a világ- és olimpiai bajnok, ezáltal fő riválisnak tartott Ethan Katzberg szektoron kívüli dobással, míg Halász Bence 80,30 méterrel kezdett. A magyar atléta ezzel egy széria után második helyen állt a német Merlin Hummel (81,46 m) mögött. Másodjára Hummel elcsúszott a dobókörben, és Halász kísérlete sem volt érvényes. Aztán Katzbergé sem, így a kanadai a szabályok értelmében nem folytathatta a versenyt.

A vb- és Eb-ezüstérmes Hummel harmadszorra 81,44 m-t dobott. Halász nem javított, de így is maradt második. Az utolsó sorozatban aztán a német és a magyar sem múlta felül addigi legjobbját – Hummel nyert, és gazdagodott 150 ezer dollárral, míg Halász Bencének a második hely és 75 ezer dollár jutott.

Merlin Hummel két dobására sem volt ellenszer, Halász Bence előtt zárva nyert kalapácsvetésben. Fotó: AFP/Ben Stansall

Kozák Luca nem jutott fináléba

Kozák Luca az elődöntőből a nap későbbi programjában szereplő fináléba szeretett volna kvalifikálni, az első futam kettes pályáján 12,68 másodperces időeredményt elérve hatodik lett, így ez nem sikerült neki.

Ami a többi számot illeti, női 400 méteres síkfutásban és női 800 méteren elődöntőt rendeztek, továbbá