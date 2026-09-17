„Elbandukolt hát Deák Bill Gyula is” – így búcsúznak a legendás bluesénekestől

Később számos alkalommal álltak együtt színpadon, pályájuk pedig az István, a királyban is találkozott: Deák Bill Tordát, Nagy Feró Laborcot alakította. A most megjelent búcsúkban más-más emlékek kerülnek elő, egyvalami azonban rendre visszatér: Deák Bill Gyula összetéveszthetetlen hangja és színpadi jelenléte. Az a hang, amely évtizedeken át a magyar blues egyik legjellegzetesebb hangja volt.