Később számos alkalommal álltak együtt színpadon, pályájuk pedig az István, a királyban is találkozott: Deák Bill Tordát, Nagy Feró Laborcot alakította. A most megjelent búcsúkban más-más emlékek kerülnek elő, egyvalami azonban rendre visszatér: Deák Bill Gyula összetéveszthetetlen hangja és színpadi jelenléte. Az a hang, amely évtizedeken át a magyar blues egyik legjellegzetesebb hangja volt.
„Elbandukolt hát Deák Bill Gyula is” – így búcsúznak a legendás bluesénekestől
Egymás után búcsúznak a magyar zenei és kulturális élet szereplői a 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyulától. Ókovács Szilveszter egy több mint húsz évvel ezelőtti közös utazást idézett fel, Hevesi Tamás Deák Bill utánozhatatlan hangjáról és színpadi jelenlétéről beszélt, Nagy Feró pedig arra emlékezett vissza, mit gondolt, amikor először hallotta énekelni.
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