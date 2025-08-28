Nyolcvanöt éve tért vissza Észak-Erdély

Alig néhány nappal azután, hogy a Magyar Nemzet alapító-főszerkesztője, Pethő Sándor tragikus halálát gyászolta, lapunk 1940. augusztus 31-i, szombati számának címlapja öles betűkkel adta hírül: Visszatér Erdély északi fele Kolozsvárral és a Székelyfölddel. A főcím alatt kiemelve a legfontosabb információk: Német–olasz döntőbírósági ítélettel vonták meg az új határt – Negyvenötezer négyzetkilométernyi terület kerül vissza, körülbelül két és fél millió emberrel – A magyaroknak és románoknak joguk van átköltözni anyaországukba – A még odaát maradó magyarságnak a megnövekedett anyaország gondját viseli.

A 85 évvel ezelőtti második bécsi döntés az igazságtalan trianoni békediktátum revíziós folyamatának számszerűsítve és lelkileg-érzelmileg is a legfontosabb állomása volt. Az 1920-ban Magyarországtól Romániához elcsatolt 103 ezerből (nem 45, hanem) 43 ezer négyzetkilométernyi terület és az 1,65 millió főnyi magyar lakosságból 1,37 millió került vissza 1940 kora őszén az anyaországhoz. Dél-Erdélyből további tízezrek menekültek ide a román atrocitásoktól való – jogos – félelmükben.

Észak-Erdély visszaadásáról, visszatéréséről rengeteg irodalmi és történelmi mű megemlékezett az elmúlt 85 évben. Ezek sorát gyarapítja Bánó Attila nemrég megjelent Észak-Erdély hazatért, 1940 című különleges képes albuma, amely több mint háromszáz korabeli fénykép közreadásával megmutatja, hogy az ott élő magyarok milyen örömmel, lelkesedéssel, virágözönnel és diadalkapukkal fogadták a szeptember 5-e és 13-a között bevonuló magyar honvédséget és Horthy Miklós kormányzót. A múltidézés, az emlékeztetés azért is fontos és időszerű, mert már egyre kevesebb olyan idős ember él, aki gyerekkori emlékei között őrzi a hazatérést, az 1940–1944 közti „kismagyar” világ boldog éveit, a nemzeti szétszakítottság folyamatának megtörését. Mint Szabados György történész írja a kötet utószavában: „A határok változnak, de a csonkítatlan emlékezethez való jogunk nem csonkulhat; mint ahogy annak tényét sem lehet eltagadni, hogy az írott emberi történelemben a Kárpát-medence délkeleti egysége leghosszabb ideig Magyarországhoz tartozott, azon belül nyerte el Erdőelve – Erdély nevét, és gyarapodott – egyszersmind gyarapította az összmagyarságot – a hozzá folyamatosan fűződő identitásalapozó és identitáserősítő szellemi kincsekkel.”